Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: "Are metodele lui". Ce a spus despre Mirel Rădoi - Antena Sport

Ştefan Baiaram a vorbit despre calităţile lui Filipe Coelho, antrenorul portughez care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca Universităţii Craiova. Până în acest moment, Coelho a bifat cinci meciuri pe banca oltenilor, iar jucătorii şu-au făcut o idee.
După cele trei victorii şi două rezultate de egalitate, printre care se numără şi succesul din Conference League cu Mainz, Coelho pare că i-a cucerit pe jucătorii Universităţii Craiova după doar câteva meciuri.
Ştefan Baiaram a dezvăluit ce calităţi are Filipe Coelho: “Vorbeşte mai mult cu noi”
Întrebat ce a adus diferit la echipă, Ştefan Baiaram nu a vrut să îl compare pe portughez cu Mirel Rădoi, dar a subliniat faptul că Filipe Coelho comunică foarte mult cu jucătorii săi, iar acest lucru le dă mare încredere fotbaliştilor de la Universitatea Craiova:
“Nu neapărat că are ceva în plus. Pur şi simplu comunică mai mult, vorbeşte mai mult cu noi, ne dă mult mai multă încredere. Nu că nu ne-ar fi dat şi domnul Mirel, dar fiecare antrenor are metodele lui. Important este ca noi să demonstrăm pe teren”, a declarat Ştefan Baiaram, prezent la o gală.
Duminică seară, Universitatea Craiova a înregistrat al doilea rezultat de egalitate la rând în Liga 1. Pe teren propriu, oltenii au remizat cu CFR Cluj, scor 1-1. În urma acestui rezultat, echipa a ajuns la 34 de puncte şi se află pe locul 4.
Dinamo, echipă care a remizat sâmbătă seară în meciul cu FCSB, se află pe locul 3, cu 35 de puncte, în timp ce primele două echipe din Liga 1 sunt Rapid şi FC Botoşani. Cele două se vor întâlni luni seară, la Botoşani.
Rapid este lider înaintea meciului direct, cu 38 de puncte, şi are şansa de a se distanţa în fruntea clasamentului, în timp ce FC Botoşani, surpriza acestui sezon din Liga 1, este pe locul 2, cu 36 de puncte.
- Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani”
- Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea”
- Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine”
- Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție”
- Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB