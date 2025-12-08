Ştefan Baiaram a dezvăluit marea calitate a lui Filipe Coelho: "Are metodele lui". Ce a spus despre Mirel Rădoi - Antena Sport

Ştefan Baiaram a vorbit despre calităţile lui Filipe Coelho, antrenorul portughez care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi pe banca Universităţii Craiova. Până în acest moment, Coelho a bifat cinci meciuri pe banca oltenilor, iar jucătorii şu-au făcut o idee.

După cele trei victorii şi două rezultate de egalitate, printre care se numără şi succesul din Conference League cu Mainz, Coelho pare că i-a cucerit pe jucătorii Universităţii Craiova după doar câteva meciuri.

Ştefan Baiaram a dezvăluit ce calităţi are Filipe Coelho: “Vorbeşte mai mult cu noi”

Întrebat ce a adus diferit la echipă, Ştefan Baiaram nu a vrut să îl compare pe portughez cu Mirel Rădoi, dar a subliniat faptul că Filipe Coelho comunică foarte mult cu jucătorii săi, iar acest lucru le dă mare încredere fotbaliştilor de la Universitatea Craiova:

“Nu neapărat că are ceva în plus. Pur şi simplu comunică mai mult, vorbeşte mai mult cu noi, ne dă mult mai multă încredere. Nu că nu ne-ar fi dat şi domnul Mirel, dar fiecare antrenor are metodele lui. Important este ca noi să demonstrăm pe teren”, a declarat Ştefan Baiaram, prezent la o gală.

Duminică seară, Universitatea Craiova a înregistrat al doilea rezultat de egalitate la rând în Liga 1. Pe teren propriu, oltenii au remizat cu CFR Cluj, scor 1-1. În urma acestui rezultat, echipa a ajuns la 34 de puncte şi se află pe locul 4.