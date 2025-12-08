Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: "Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el" - Antena Sport

Gigi Becali susţine că nu îl mai interesează transferul lui Louis Munteanu la FCSB, unul care a fost aproape să se realizeze cu o lună în urmă. Totul a picat însă când atacantul l-a sunat pe omul de afaceri şi i-a spus că vrea un salariu lunar de 60.000 de euro.

Becali a vrut în mai multe rânduri să profite de relaţia bună pe care o are cu Neluţu Varga pentru a-l aduce pe jucătorul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro la FCSB.

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu

Chiar dacă nu-l mai interesează mutarea internaţionalului român, Becali a venit cu nişte sfaturi pentru conducerea celor de la CFR Cluj. În ultima perioadă, în Gruia au fost mai multe momente tensionate. Munteanu nu s-a bucurat după golul marcat Craiovei, iar apoi a primit “interzis” să apară în faţa reporterilor la flash-interviu.

”Louis Munteanu nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat toată telenovela. El trebuie să fie fotbalist, să aibă cineva grijă de el. El fotbalist este, dacă îl ține cineva să ajungă la o convenție, îi aduce un însoțitor. Dar să doarmă acolo, cu el, să stea lângă el în tot ce face”, a spus Becali, la Gala Fanatik.

Tatăl lui Louis Munteanu a vorbit despre transferul la FCSB

Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile purtate cu Gigi Becali. Gabriel Munteanu a dezvăluit motivul pentru care a picat transferul fiului său la FCSB.