Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: "Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el" - Antena Sport

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: "Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el"

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: "Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el"

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el”

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 19:24

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el

Gigi Becali, la o conferinţă de presă - Hepta

Gigi Becali susţine că nu îl mai interesează transferul lui Louis Munteanu la FCSB, unul care a fost aproape să se realizeze cu o lună în urmă. Totul a picat însă când atacantul l-a sunat pe omul de afaceri şi i-a spus că vrea un salariu lunar de 60.000 de euro.

Becali a vrut în mai multe rânduri să profite de relaţia bună pe care o are cu Neluţu Varga pentru a-l aduce pe jucătorul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro la FCSB.

Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu

Chiar dacă nu-l mai interesează mutarea internaţionalului român, Becali a venit cu nişte sfaturi pentru conducerea celor de la CFR Cluj. În ultima perioadă, în Gruia au fost mai multe momente tensionate. Munteanu nu s-a bucurat după golul marcat Craiovei, iar apoi a primit “interzis” să apară în faţa reporterilor la flash-interviu.

”Louis Munteanu nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat toată telenovela. El trebuie să fie fotbalist, să aibă cineva grijă de el. El fotbalist este, dacă îl ține cineva să ajungă la o convenție, îi aduce un însoțitor. Dar să doarmă acolo, cu el, să stea lângă el în tot ce face”, a spus Becali, la Gala Fanatik.

Tatăl lui Louis Munteanu a vorbit despre transferul la FCSB

Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile purtate cu Gigi Becali. Gabriel Munteanu a dezvăluit motivul pentru care a picat transferul fiului său la FCSB.

Tatăl atacantului de la CFR Cluj a mărturisit că a discutat personal cu Gigi Becali, având doar cuvinte de laudă la adresa patronului de la FCSB, care era dispus să achite suma de patru milioane de euro în schimbul transferului lui Louis.

“Chiar şi eu, personal, am vorbit cu domnul Gigi Becali, vreau să-i mulţumesc, e un om super ok, îl respect maxim. A fost vorba de o mică neînţelegere între el şi Louis, nu am spus niciodată nu. FCSB e o echipă de top unde Louis putea să crească.

Bineînţeles că s-ar fi dus, nu s-a opus mutării. I-a spus lui Gigi Becali că vrea să vină, dar voia să fie numărul 1. Nu numărul 1 la salarii, numărul 1 ca jucător. Locul de titular nu-l garantează nimeni, trebuie să munceşti. Nu a cerut Louis lucrul acesta, nu am sunat niciodată un antrenor. A jucat mereu doar pe valoarea lui”, a declarat Gabriel Munteanu, tatăl lui Louis Munteanu, conform digisport.ro.

  • 3 goluri şi 6 pase decisive şi-a trecut în cont Louis Munteanu în cele 20 de meciuri adunate în toate competiţiile pentru CFR.
