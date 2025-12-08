Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” - Antena Sport

În 2024, Lillestrøm retrograda din prima ligă a Norvegiei, după un sezon groaznic: doar 24 de puncte adunate în 30 de etape. O surpriză neplăcută, în contextul în care Lillestrøm este unul dintre cluburile cu istorie și tradiție ale Norvegiei, înființat încă din 1917.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un an mai târziu, Lillestrøm este una dintre performerele Europei. A încheiat sezonul neînvinsă și a promovat înapoi în Eliteserien, prima divizie norvegiană. Pe deasupra, a câștigat și Cupa Norvegiei, ediția 2025.

Au câștigat Cupa direct din liga a doua!

Pe 6 decembrie, la Oslo, Lillestrøm a învins-o pe Sarpsborg, din prima ligă, în finala Cupei Norvegiei. Prim-divizionara a deschis scorul în minutul 30, prin veteranul Jo Inge Berget, dar Lillestrøm a întors scorul după pauză.

Lehne Olsen (min. 69), Karlsbakk (’73) și Garnås (’79) au marcat pentru cei porecliții „canarii” și Lillestrøm a luat Cupa. A șaptea din istorie, prima din 2017 încoace.

„Nu-mi dau seama încă ce s‑a întâmplat. Trebuie să stau puțin singur și să mă gândesc. Apoi, probabil că o să mă bucur din nou. Am jucat 40 de meciuri în acest sezon și n-am pierdut. Asta mă face cel mai mândru”, a spus căpitanul echipei, Ruben Gabrielsen, imediat după finală, potrivit publicației norvegiene VG.