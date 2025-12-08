Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat” - Antena Sport

În 2024, Lillestrøm retrograda din prima ligă a Norvegiei, după un sezon groaznic: doar 24 de puncte adunate în 30 de etape. O surpriză neplăcută, în contextul în care Lillestrøm este unul dintre cluburile cu istorie și tradiție ale Norvegiei, înființat încă din 1917.
Un an mai târziu, Lillestrøm este una dintre performerele Europei. A încheiat sezonul neînvinsă și a promovat înapoi în Eliteserien, prima divizie norvegiană. Pe deasupra, a câștigat și Cupa Norvegiei, ediția 2025.
Au câștigat Cupa direct din liga a doua!
Pe 6 decembrie, la Oslo, Lillestrøm a învins-o pe Sarpsborg, din prima ligă, în finala Cupei Norvegiei. Prim-divizionara a deschis scorul în minutul 30, prin veteranul Jo Inge Berget, dar Lillestrøm a întors scorul după pauză.
Lehne Olsen (min. 69), Karlsbakk (’73) și Garnås (’79) au marcat pentru cei porecliții „canarii” și Lillestrøm a luat Cupa. A șaptea din istorie, prima din 2017 încoace.
„Nu-mi dau seama încă ce s‑a întâmplat. Trebuie să stau puțin singur și să mă gândesc. Apoi, probabil că o să mă bucur din nou. Am jucat 40 de meciuri în acest sezon și n-am pierdut. Asta mă face cel mai mândru”, a spus căpitanul echipei, Ruben Gabrielsen, imediat după finală, potrivit publicației norvegiene VG.
- 5 titluri de campioană a Norvegiei are Lillestrøm, cel mai recent cucerit în 1989.
Lillestrøm a încheiat sezonul fără înfrângere
Impresionant este că Lillestrøm nu a pierdut niciun meci în acest sezon. În campionat, a obținut 25 de victorii și a terminat de cinci ori la egalitate, în cele 30 de etape. În Cupa Norvegiei, a rămas neînvinsă în șapte meciuri, deci, în total, 37 de jocuri fără eșec!
Lillestrøm este antrenată de Hans Erik Ødegaard (51 de ani), norvegian care este și tatăl lui Martin Ødegaard, fotbalistul lui Arsenal. Antrenor al echipei din 10 decembrie 2024, Hans Erik Ødegaard a stat pe banca lui Lillestrøm în 40 de meciuri. Bilanțul e aproape ireal: 35 de victorii, cinci egaluri și nicio înfrângere.
Pentru Lillestrøm, urmează un meci de baraj cu viitoarea câștigătoare a Cupei Norvegiei, cea din ediția 2025/2026. Competiția trece pe sistemul clasic, iar finala va avea loc în primăvară. Dacă va câștiga barajul, Lillestrøm va juca direct în play-offul Europa League.
