Alexandru Chipciu, un nou discurs manifest! Mesaj dur pentru Adi Popa: "Eşti ipocrit dacă spui altceva!" - Antena Sport

Singurul antrenor de la FCSB după care Alex Chipciu a „plâns”

S-a aflat care este singurul antrenor de la FCSB după care Alex Chipciu a „plâns”. Mijlocaşul celor de la U Cluj a dezvăluit că avea o relaţie extrem de bună cu Mirel Rădoi, şi a regretat enorm faptul că acesta a plecat de pe banca roş-albaştrilor.

Mirel Rădoi a antrenat-o pe FCSB în perioada iunie – noiembrie 2015, perioadă în care l-a antrenat şi pe Alexandru Chipciu, jucător care a plecat de la formaţia roş-albastră în vara lui 2016, fiind transferat de Anderlecht.

Alex Chipciu a declarat că Mirel Rădoi a reprezentat pentru el „liderul suprem” la FCSB. Mijlocaşul a dezvăluit faptul că a fost extrem de afectat de plecarea acestuia de pe banca roş-albaştrilor, dată fiind relaţia extraordinară pe care o avea cu tehnicianul care în prezent o antrenează pe Al-Bataeh.

„Eu am lucrat și cu Mirel la Steaua. A fost liderul suprem pentru mine. OK, a fost Adrian Ilie când eram mic sau Marius Lăcătuș, dar apoi când a plecat Mirel de la FCSB, am plâns. Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor.

E un tehnician foarte foarte bun, doar că minusul lui este că are prea mare personalitate și nu acceptă nimic. Dacă se întâmplă ceva ce nu îi convine, și-a luat jucăriile și a plecat”, a declarat Alex Chipciu, conform sport.ro.