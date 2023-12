Singurul antrenor de la FCSB după care Alex Chipciu a "plâns": "Am avut o relaţie fabuloasă cu el!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Chipciu a mai declarat că Mirel Rădoi este un antrenor foarte bun, însă i-a identificat şi punctul slav al acestuia. Mijlocaşul susţine că antrenorul are o personalitate foaret rigidă, şi în momentul în care îl deranjează un anumit lucru, pleacă de la echipă fără să stea pe gânduri.

„Eu am lucrat și cu Mirel la Steaua. A fost liderul suprem pentru mine. OK, a fost Adrian Ilie când eram mic sau Marius Lăcătuș, dar apoi când a plecat Mirel de la FCSB, am plâns. Am avut o relație fabuloasă cu el când era antrenor.

E un tehnician foarte foarte bun, doar că minusul lui este că are prea mare personalitate și nu acceptă nimic. Dacă se întâmplă ceva ce nu îi convine, și-a luat jucăriile și a plecat”, a declarat Alex Chipciu, conform sport.ro.

Adevăratul motiv din spatele refuzului Alex Chipciu de a reveni la FCSB

Au apărut noi detalii despre adevăratul motiv din spatele refuzului Alex Chipciu de a reveni la FCSB. Mijlocaşul în vârstă de 34 de ani trăieşte „a doua tinereţe” la U Cluj. Are 4 goluri şi 4 pase decisive în această ediţie a Ligii 1 şi face cel mai bun sezon al său din ultimii ani.

„Atunci când jucam la FCSB nu îmi trecea prin cap că o să mai joc în altă parte, în România. Mă gândeam cu soția că am jucat numai în orașe frumoase, am fost privilegiat. Am o poveste de la Praga, prin 2015, am fost în vacanța. Mă gândeam cum ar fi să joc acolo, stadionul e aproape de centru, cu un parc frumos. Cumva și culorile erau la fel. Și am ajuns, nu știu dacă a lucrat și subconștienul. Mă simt bine aici, Clujul a progresat, fetele nu mai vor să plece, nici soția.

Am fost foarte aproape de o revenire în București. Într-o seară am zis că e gata, că mă întorc cu siguranță. Eram prin vacanță și vorbisem cu MM, eram convins că o să mă întorc. Apoi punând în balanță toate lucrurile, familia, școli, grădinițe… eram cam greu, era cam din scurt. Am zis că e mai bine să continui aici. Dar aveam motivația de a te lupta acolo sus. La vârsta mea nu se mai pune problema de bani. Dar vreau să subliniez că varianta de a rămâne la Cluj nu a fost așa… hai că rămân și eu pe aici. Mă simt bine, nu mă gândeam ca la vârsta asta să mai am energie și entuziasm. Și când am venit la CFR Cluj, exista posibilitatea să mă duc în Turcia, dar nu voiam ca fetele să rămână în țară, iar eu să stau singur pe acolo. Am ales să rămân acasă și, chiar dacă fotbalistic nu a fost chiar cum îmi doream, faptul că m-am câștigat pe mine e mai important decât toți banii și performanța„, a declarat Alex Chipciu la sport.ro.