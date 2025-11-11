Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo. Ce jucător au transferat "câinii" în schimb - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 11 noiembrie 2025, 11:19

Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo. Ce jucător au transferat câinii în schimb

Alexandru Dobre, în faţa galeriei Rapidului/ Sport Pictures

Alexandru Dobre a fost aproape de un transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit că în vara anului trecut, “câinii” l-au avut pe listă pe actualul căpitan de la Rapid.

Preşedintele lui Dinamo a transmis că nu s-a mai insistat pentru transferul lui Alexandru Dobre deoarece echipa a ajuns la o înţelegere cu Alberto Soro, “eroul” din meciul cu CFR Cluj.

Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo

Andrei Nicolescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocaşului iberic, însă a recunoscut că şi Alexandru Dobre ar fi fost un plus pentru Dinamo, ţinând cont de evoluţiile de la Rapid.

“E o mare bucurie pentru noi revenirea lui Soro. A venit în România cu o săptămână sau două înainte de a fi posibil transferul lui Alex Dobre la Dinamo. Noi nu am mai insistat pe pista Dobre atunci tocmai pentru că l-am luat pe Soro. E un drum lung pe care l-am parcurs. Ar fi fost extraordinar să-l avem pe Soro de acum încă din start. Mă bucur de transformarea lui. A făcut risipă de energie, se vede munca lui.

Asta spun, când a apărut o discuție pentru Dobre noi eram acoperiți pe post și nu am mai insitat pe varianta asta. A fost o discuție pe care puteam să o ducem la sfârșit în perioada aia, august-septembrie, anul trecut. Având în vedere evoluțiile sale de la Rapid cu siguranță era un plus la Dinamo. E bine că Soro devine cel pe care l-am căutat când l-am transferat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Alberto Soro a fost integralist în ultimul meci disputat de Dinamo, 4-0 cu Csikszereda. Mijlocaşul iberic a reuşit să marcheze un gol, fiind al doilea după cel din meciul cu CFR Cluj, marcat în minutul 90+2.

Comentarii


