Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo. Ce jucător au transferat "câinii" în schimb - Antena Sport

Alexandru Dobre a fost aproape de un transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit că în vara anului trecut, “câinii” l-au avut pe listă pe actualul căpitan de la Rapid.
Preşedintele lui Dinamo a transmis că nu s-a mai insistat pentru transferul lui Alexandru Dobre deoarece echipa a ajuns la o înţelegere cu Alberto Soro, “eroul” din meciul cu CFR Cluj.
Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo
Andrei Nicolescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocaşului iberic, însă a recunoscut că şi Alexandru Dobre ar fi fost un plus pentru Dinamo, ţinând cont de evoluţiile de la Rapid.
“E o mare bucurie pentru noi revenirea lui Soro. A venit în România cu o săptămână sau două înainte de a fi posibil transferul lui Alex Dobre la Dinamo. Noi nu am mai insistat pe pista Dobre atunci tocmai pentru că l-am luat pe Soro. E un drum lung pe care l-am parcurs. Ar fi fost extraordinar să-l avem pe Soro de acum încă din start. Mă bucur de transformarea lui. A făcut risipă de energie, se vede munca lui.
Asta spun, când a apărut o discuție pentru Dobre noi eram acoperiți pe post și nu am mai insitat pe varianta asta. A fost o discuție pe care puteam să o ducem la sfârșit în perioada aia, august-septembrie, anul trecut. Având în vedere evoluțiile sale de la Rapid cu siguranță era un plus la Dinamo. E bine că Soro devine cel pe care l-am căutat când l-am transferat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.
Alberto Soro a fost integralist în ultimul meci disputat de Dinamo, 4-0 cu Csikszereda. Mijlocaşul iberic a reuşit să marcheze un gol, fiind al doilea după cel din meciul cu CFR Cluj, marcat în minutul 90+2.
- Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga”
- “Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1
- Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri
- Mirel Rădoi, comparat cu Alex Mitriță după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Foarte ușor”
- “Nu e nevoie de circ”. LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală