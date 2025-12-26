Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” - Antena Sport

Gică Craioveanu știe în ce campionat de top s-ar putea transfera Louis Munteanu (23 de ani). Fostul jucător a transmis că atacantul de la CFR Cluj s-ar putea impune în prima ligă din Spania.

Louis Munteanu a fost aproape de o plecare de la CFR Cluj în vară, atunci când Neluțu Varga cerea suma de 18 milioane de euro în schimbul lui. Mutarea a picat, însă, iar atacantul a continuat la formația clujeană.

Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu

Gică Craioveanu a declarat că Louis Munteanu are în continuare șanse să ajungă în La Liga, în ciuda scăderii de formă. Fostul jucător a subliniat faptul că atacantul este extrem de talentat și ar putea face față cu brio în Spania.

„Îl văd într-o oarecare scădere pe Louis Munteanu, de la care mă așteptam la mai mult, nu știu ce s-a întâmplat, dar e un jucător foarte talentat.

(N.r. Îl vezi jucând în Franța, în Spania?) Spania, Spania pentru mine este cel mai bun campionat pentru jucătorii români. 11.15 E un campionat deschis, un campionat în care se atacă mai mult decât se apără”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport.