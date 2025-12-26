Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat”
EXCLUSIV

Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat”

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 8:23

Comentarii
Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: E foarte talentat”

Louis Munteanu, în timpul unui meci jucat de CFR Cluj / Sport Pictures

Gică Craioveanu știe în ce campionat de top s-ar putea transfera Louis Munteanu (23 de ani). Fostul jucător a transmis că atacantul de la CFR Cluj s-ar putea impune în prima ligă din Spania.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a fost aproape de o plecare de la CFR Cluj în vară, atunci când Neluțu Varga cerea suma de 18 milioane de euro în schimbul lui. Mutarea a picat, însă, iar atacantul a continuat la formația clujeană. 

Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu 

Gică Craioveanu a declarat că Louis Munteanu are în continuare șanse să ajungă în La Liga, în ciuda scăderii de formă. Fostul jucător a subliniat faptul că atacantul este extrem de talentat și ar putea face față cu brio în Spania. 

„Îl văd într-o oarecare scădere pe Louis Munteanu, de la care mă așteptam la mai mult, nu știu ce s-a întâmplat, dar e un jucător foarte talentat. 

(N.r. Îl vezi jucând în Franța, în Spania?) Spania, Spania pentru mine este cel mai bun campionat pentru jucătorii români. 11.15 E un campionat deschis, un campionat în care se atacă mai mult decât se apără”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport. 

Reclamă
Reclamă

Louis Munteanu, cotat la suma de 4,5 milioane de euro, mai are contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028. Atacantul a marcat doar trei goluri în acest sezon, el bifând 23 de meciuri în toate competițiile. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
Observator
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
11:30
Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră”
11:04
Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident”
10:35
EXCLUSIVIonuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine”
9:52
Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație”
9:40
„E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB
9:13
VIDEOHouston Rockets – LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun
Vezi toate știrile
1 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 2 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 3 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 4 EXCLUSIVJucătorul dorit de Gigi Becali a fost impresionat de întâlnirea cu Mircea Lucescu: “Așa mi-a zis înainte să debutez” 5 Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit 6 „Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1