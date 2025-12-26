Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat” - Antena Sport

Gică Craioveanu știe în ce campionat de top s-ar putea transfera Louis Munteanu (23 de ani). Fostul jucător a transmis că atacantul de la CFR Cluj s-ar putea impune în prima ligă din Spania.
Louis Munteanu a fost aproape de o plecare de la CFR Cluj în vară, atunci când Neluțu Varga cerea suma de 18 milioane de euro în schimbul lui. Mutarea a picat, însă, iar atacantul a continuat la formația clujeană.
Gică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu
Gică Craioveanu a declarat că Louis Munteanu are în continuare șanse să ajungă în La Liga, în ciuda scăderii de formă. Fostul jucător a subliniat faptul că atacantul este extrem de talentat și ar putea face față cu brio în Spania.
„Îl văd într-o oarecare scădere pe Louis Munteanu, de la care mă așteptam la mai mult, nu știu ce s-a întâmplat, dar e un jucător foarte talentat.
(N.r. Îl vezi jucând în Franța, în Spania?) Spania, Spania pentru mine este cel mai bun campionat pentru jucătorii români. 11.15 E un campionat deschis, un campionat în care se atacă mai mult decât se apără”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport.
Louis Munteanu, cotat la suma de 4,5 milioane de euro, mai are contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028. Atacantul a marcat doar trei goluri în acest sezon, el bifând 23 de meciuri în toate competițiile.
- Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră”
- Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident”
- Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli. Dezvăluirile lui Ioan Andone: „A fost o surpriză pentru oricine”
- Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație”
- „E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB