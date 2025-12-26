„Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc - Antena Sport

Închide meniul
„Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 8:48

Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc

Radu Drăguşin, în timpul unui meci / Profimedia

Englezii au oferit detalii despre posibila plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Internaționalul român de 23 de ani s-ar putea despărți de Spurs chiar în această iarnă. 

Drăgușin s-a recuperat complet după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, ruptură de ligamente încrucișate. Fundașul român a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda trecută cu Liverpool. 

Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham 

Jurnaliștii englezi susțin că Radu Drăgușin vrea să plece cât mai repede de la Tottenham, pentru a putea prinde mai multe minute la altă echipă. Fundașul se luptă pentru un loc de titular la Spurs cu Cristian Romero și Micky van de Ven, titulari indiscutabili la formația londoneză. 

„Este destul de evident că fostul fundaș central din Serie A vrea să plece de la Tottenham cât mai curând posibil”, au notat englezii de la hotspurhq.com 

Radu Drăgușin ar putea reveni în Italia, campionat de unde a fost transferat de Tottenham în iarna anului trecut. AS Roma, Napoli, AC Milan și Juventus sunt interesate de serviciile fundașului român.  

Englezii menționați anterior susțin că Serie A ar fi un campionat ideal pentru Radu Drăgușin, care nu a reușit să se adapteze în Premier League: „El e un fundaș bun, dar nu unul potrivit pentru Tottenham”, au mai notat britanicii despre fundașul român. 

