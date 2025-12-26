„Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc - Antena Sport

Englezii au oferit detalii despre posibila plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Internaționalul român de 23 de ani s-ar putea despărți de Spurs chiar în această iarnă.

Drăgușin s-a recuperat complet după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, ruptură de ligamente încrucișate. Fundașul român a fost în lotul lui Tottenham la duelul din runda trecută cu Liverpool.

Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham

Jurnaliștii englezi susțin că Radu Drăgușin vrea să plece cât mai repede de la Tottenham, pentru a putea prinde mai multe minute la altă echipă. Fundașul se luptă pentru un loc de titular la Spurs cu Cristian Romero și Micky van de Ven, titulari indiscutabili la formația londoneză.

„Este destul de evident că fostul fundaș central din Serie A vrea să plece de la Tottenham cât mai curând posibil”, au notat englezii de la hotspurhq.com.

Radu Drăgușin ar putea reveni în Italia, campionat de unde a fost transferat de Tottenham în iarna anului trecut. AS Roma, Napoli, AC Milan și Juventus sunt interesate de serviciile fundașului român.