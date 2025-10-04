Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla” din Rapid - Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla" din Rapid - Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria

Liga 1 | Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla" din Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria
UPDATE

Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla” din Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria

Publicat: 4 octombrie 2025, 21:10 / Actualizat: 4 octombrie 2025, 22:14

Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după dubla” din Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria

Alexandru Dobre, la Rapid/ Sport Pictures

Alexandru Dobre e noul golgheter din Liga 1, după ce a marcat un gol în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa a 12-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a punctat în minutul 9, cu o lovitură de cap, și a reușit „dubla” după pauză.

Dobre a fost creditat cu primul golul deși mingea a fost deviată în poarta lui Buzbuchi de Larie, cu mâna.  

Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla” din Rapid – Farul 

Update: Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul și l-a depășit pe Florin Tănase în topul golgheterilor din Liga 1, ajungând la șapte goluri înscrise, în cele 12 etape disputate.

Alexandru Dobre a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon de Liga 1, fiind la egalitate cu rivalul de la FCSB, Florin Tănase, care de asemenea a punctat de șase ori. Căpitanul Rapidului nu a oferit însă nicio pasă de gol, mijlocașul campioanei trecându-și una în cont în etapele deja disputate.  

Al doilea gol al celor de la Rapid, în meciul cu Farul, a fost marcat de Elvir Koljic. Și atacantul bosniac are cifre excelente în acest sezon, fiind pe locul secund în topul golgheterilor la zi, cu cinci reușite, la egalitate cu Sebastian Mailat de la Botoșani și cu Steven Nsimba, de la Universitatea Craiova. 

Alexandru Dobre traversează o formă excelentă înaintea meciurilor echipei naționalei, de săptămâna viitoare. Mijlocașul de 27 de ani a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Moldova și pentru duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul cu austriecii se va vedea în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. 

La precedenta acțiune a naționalei, Alexandru Dobre a fost titular. El a prins echipa de start atât în amicalul pierdut cu Canada, scor 0-3, cât și în remiza cu Cipru din preliminarii, scor 2-2. 

Rapid poate urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, în cazul unui succes cu Farul. Giuleștenii ar acumula 25 de puncte, cu unul mai mult față de Universitatea Craiova, care în această etapă are derby cu FCSB.  

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Echipele de start la Rapid – Farul: 

Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu – Keita, Gojkovic, Christense – Dobre, Koljic, Petrila.   

Farul: Buzbuchi – Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. 

