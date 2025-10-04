Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla” din Rapid - Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria - Antena Sport

Alexandru Dobre e noul golgheter din Liga 1, după ce a marcat un gol în duelul dintre Rapid și Farul, din etapa a 12-a din Liga 1. Căpitanul giuleștenilor a punctat în minutul 9, cu o lovitură de cap, și a reușit „dubla” după pauză.

Dobre a fost creditat cu primul golul deși mingea a fost deviată în poarta lui Buzbuchi de Larie, cu mâna.

Alexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla” din Rapid – Farul

Update: Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul și l-a depășit pe Florin Tănase în topul golgheterilor din Liga 1, ajungând la șapte goluri înscrise, în cele 12 etape disputate.

Alexandru Dobre a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon de Liga 1, fiind la egalitate cu rivalul de la FCSB, Florin Tănase, care de asemenea a punctat de șase ori. Căpitanul Rapidului nu a oferit însă nicio pasă de gol, mijlocașul campioanei trecându-și una în cont în etapele deja disputate.

Al doilea gol al celor de la Rapid, în meciul cu Farul, a fost marcat de Elvir Koljic. Și atacantul bosniac are cifre excelente în acest sezon, fiind pe locul secund în topul golgheterilor la zi, cu cinci reușite, la egalitate cu Sebastian Mailat de la Botoșani și cu Steven Nsimba, de la Universitatea Craiova.