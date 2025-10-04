Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria - Antena Sport

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat jucătorii pe care se va baza în partidele din luna octombrie contra Moldovei și Austriei. Primul meci pe care îl vor disputa “tricolorii” va fi cel amical contra vecinilor de la nord-est, după care va urma adevăratul test, partida contra echipei lui Ralf Rangnick.
“Il Luce” a alcătuit lotul de 23 de fotbaliști și în baza accidentărilor de ultimă oră de la națională. Denis Drăguș și Nicolae Stanciu sunt oamenii de bază pe care selecționerul i-a pierdut în ultimele zile.
Lotul României pentru “dubla” cu Moldova și Austria
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
România va da peste Moldova pe 9 octombrie, de la ora 21:00, iar meciul contra Austriei este pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida România – Austria va fi transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
