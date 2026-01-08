Favoritul lui Dan Șucu pleacă de la Rapid! Pentru ce club din Liga 1 va juca - Antena Sport

Pauza competițională este ideală pentru ca antrenorii să își contureze loturile cu care vor ataca a doua parte a sezonului. Rapidul a încheiat anul 2025 la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, iar Costel Gâlcă a făcut deja ordine în cadrul echipei.

Robert Bădescu, unul dintre favoriții lui Dan Șucu de la Rapid, va juca sub formă de împrumut la Metaloglobus București până la sfârșitul acestui sezon.

Robert Bădescu pleacă de la Rapid

Robert Bădescu a jucat șapte meciuri în acest sezon la Rapid București, dar Costel Gâlcă nu se va baza pe el în a doua parte a stagiunii. Din acest motiv, clubul a luat decizia de a-l împrumuta pe fotbalist.

Potrivit fanatik.ro, Metaloglobus București este viitoarea destinație a favoritului lui Dan Șucu. Fotbalistul cotat la 250.000 de euro va avea șansa de a aduna mai multe minute la formația care se va lupta cel mai probabil pentru evitarea retrogradării.

Robert Bădescu a ajuns în iarna anului 2022 la Rapid, acesta fiind adus de la Academica Clinceni.Fundașul a mai fost împrumutat preț de jumătate de sezon la Mioveni, în Liga 2.