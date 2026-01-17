Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a fost „eroul” Rapidului cu Metaloglobus: „Asta trebuie să facem” - Antena Sport

Alexandru Dobre a oferit prima reacție după ce a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocașul a transmis că echipa trebuie să practice un joc mult mai solid, dacă vrea să se mențină pe prima poziție.

Rapid a revenit, provizoriu, pe primul loc în Liga 1. Giuleștenii pot fi depășiți de Universitatea Craiova, dacă oltenii își vor câștiga partida cu Petrolul, din această rundă.

Alexandru Dobre, prima reacție după golul marcat în Rapid – Metaloglobus 1-0

Alexandru Dobre a declarat, de asemenea, că Rapid trebuie să profite de fiecare ocazie creată. Mijlocașul a transmis că lupta pentru primul loc din Liga 1 este ca un „maraton”, mărturisind că le-a transmis coechipierilor lui faptul că fiecare meci trebuie tratat ca o „finală”.

„Trebuia să fructificăm mai bine ocaziile, și eu am ratat două. Mă bucur că totul s-a încheiat cu bine. Am și vorbit înaintea meciului, atunci când joci cu o echipă care nu are nimic de pierdut, acestea sunt cele mai grele meciuri. În vestiar am analizat ce am făcut în prima repriză, am văzut că avem ocazii, mă bucur că am și marcat.

Nu a fost atât de bine, dacă vrem să fim acolo sus, trebuie să avem un joc mult mai constant, mult mai bun, m-aș bucura să facem acest lucru cât mai repede. Am avut și un discurs înainte de meci, am stabilit că fiecare meci trebuie tratat ca o finală, să scoți maximum din fiecare ocazie. Știm că avem de îmbunătățit jocul, dar sperăm să facem asta. Eu am avut un discurs, fiecare spune câte ceva înainte de meci.