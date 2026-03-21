Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Asta trebuie să facem”

Alexandru Dobre a oferit declarații, după ce Rapid a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa a doua de play-off. Mijlocașul s-a declarat dezamăgit de eșecul suferit de giuleșteni, care au ratat șansa de a reveni pe primul loc.
Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Meriton Korenica, în minutul 78. Partida a fost una spectaculoasă, ambele echipe ratând ocazii uriașe.
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0
Alexandru Dobre a transmis că jucătorii de la Rapid trebuie să fie mai atenți pe fazele de contraatac, pentru a reuși să marcheze.
De asemenea, mijlocașul giuleștenilor a vorbit și despre convocarea la echipa națională. El face parte din lotul pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie, fiind convins că „tricolorii” se pot califica în faza finală a play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
„Dezamăgit pentru înfrângere, sunt trist că nu ne-am concentrat pe contraatacuri. Trebuie să fim mai atenți pe viitor, să reglăm lucrul acesta. Consider că a fost un fotbal bun de ambele părți, dar nu trebuie să ne ancorăm înfrângerea asta. Sunt multe meciuri de jucat, încă avem o șansă și trebuie să rămânem pozitivi.
Nimeni nu este perfect, mă interesează ca noi să avem o atitudine bună, e păcat să nu oferim ceva pentru suporteri, e păcat să nu facem ceva important după atâția ani.
Consider că trebuie să mergem acolo pozitivi, să ne ridicăm la cel mai înalt nivel, atitudine. Noi, românii, avem acel nerv care face diferența. Când suntem uniți, poate ieși ceva frumos”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-0.
CFR Cluj, victorie la limită cu Rapid
Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.
Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.
Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.
Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.
