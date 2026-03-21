Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Asta trebuie să facem”

Viviana Moraru Publicat: 21 martie 2026, 0:09

Comentarii
Alex Dobre, într-un meci al Rapidului / Profimedia Images

Alexandru Dobre a oferit declarații, după ce Rapid a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa a doua de play-off. Mijlocașul s-a declarat dezamăgit de eșecul suferit de giuleșteni, care au ratat șansa de a reveni pe primul loc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Meriton Korenica, în minutul 78. Partida a fost una spectaculoasă, ambele echipe ratând ocazii uriașe.

Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0

Alexandru Dobre a transmis că jucătorii de la Rapid trebuie să fie mai atenți pe fazele de contraatac, pentru a reuși să marcheze.

De asemenea, mijlocașul giuleștenilor a vorbit și despre convocarea la echipa națională. El face parte din lotul pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie, fiind convins că „tricolorii” se pot califica în faza finală a play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

Dezamăgit pentru înfrângere, sunt trist că nu ne-am concentrat pe contraatacuri. Trebuie să fim mai atenți pe viitor, să reglăm lucrul acesta. Consider că a fost un fotbal bun de ambele părți, dar nu trebuie să ne ancorăm înfrângerea asta. Sunt multe meciuri de jucat, încă avem o șansă și trebuie să rămânem pozitivi.

Reclamă
Reclamă

Nimeni nu este perfect, mă interesează ca noi să avem o atitudine bună, e păcat să nu oferim ceva pentru suporteri, e păcat să nu facem ceva important după atâția ani.

Consider că trebuie să mergem acolo pozitivi, să ne ridicăm la cel mai înalt nivel, atitudine. Noi, românii, avem acel nerv care face diferența. Când suntem uniți, poate ieși ceva frumos”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-0.

CFR Cluj, victorie la limită cu Rapid

Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.

Reclamă

Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.

Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Observator
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
0:35

Daniel Pancu, categoric după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Mă gândesc doar la primul loc”
0:28

Iuliu Mureșan jubilează după CFR Cluj – Rapid 1-0. În ce context se va gândi la câștigarea titlului
0:12

Costel Gâlcă, sincer după CFR Cluj – Rapid 1-0: „N-am arătat bine din punct de vedere al inteligenței”
0:03

Reacţia lui Petrila după ce Rapid a fost învinsă de fosta lui echipă! Ce a spus de convocarea la naţională
23:59 20 mart.

VIDEOEstrela Amadora – Casa Pia 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, show total! Românul a scos un penalty
23:42 20 mart.

CFR Cluj – Rapid 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă ratează șansa de a urca pe primul loc
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 2 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 5 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav