Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Asta trebuie să facem”

Alexandru Dobre a oferit declarații, după ce Rapid a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa a doua de play-off. Mijlocașul s-a declarat dezamăgit de eșecul suferit de giuleșteni, care au ratat șansa de a reveni pe primul loc.

Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Meriton Korenica, în minutul 78. Partida a fost una spectaculoasă, ambele echipe ratând ocazii uriașe.

Alexandru Dobre, semnal de alarmă după CFR Cluj – Rapid 1-0

Alexandru Dobre a transmis că jucătorii de la Rapid trebuie să fie mai atenți pe fazele de contraatac, pentru a reuși să marcheze.

De asemenea, mijlocașul giuleștenilor a vorbit și despre convocarea la echipa națională. El face parte din lotul pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie, fiind convins că „tricolorii” se pot califica în faza finală a play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

„Dezamăgit pentru înfrângere, sunt trist că nu ne-am concentrat pe contraatacuri. Trebuie să fim mai atenți pe viitor, să reglăm lucrul acesta. Consider că a fost un fotbal bun de ambele părți, dar nu trebuie să ne ancorăm înfrângerea asta. Sunt multe meciuri de jucat, încă avem o șansă și trebuie să rămânem pozitivi.