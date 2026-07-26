Norris excepțional, McLaren revine în joc

L-au favorizat cei de la McLaren pe Norris?

După părerea mea, nu. Englezul era clar mai rapid. În momentul intrării sale la standuri pentru a doua oară, distanța față de Verstappen crescuse la 9 secunde. I-a luat olandezului cam 0,8 secunde pe tur față de ritmul anterior, stabilit de Piastri. Probabil că aceasta a fost metoda bizantină a lui Andrea Stella de a rezolva o situație în care nu dorea nici lupta intestină între piloții lui pe pistă, dar nici să-i ceară lui Piastri să se dea la o parte. A respectat regula priorității pilotului din față la intrarea la boxe. I-a dat timp 6 tururi lui Norris să-și câștige pe pistă ecartul. Iar adevărul este că Piastri a pierdut întâietatea din cauza acroșajului cu Sainz.

McLaren a avut un pachet de upgrade-uri foarte bun

Chestiunea cea mai importantă este că McLaren a revenit în joc când puțini mai credeau. Hungaroring e primul circuit pe care Lando Norris câștigă în doi ani consecutivi. E un circuit care le convine celor de la McLaren. Cere o mașină cu apăsare mare la sol, comportament bun la frânare, intrare bună în viraj, tracțiune și management eficient al pneurilor. Acestea sunt calități pe care, în general, monoposturile papaya le au.

A fost meritul campionului mondial în exercițiu, foarte rapid de vineri până duminică. Nu în ultimul rând, s-a adaptat cel mai bine schimbării de direcție a vântului dinaintea calificărilor, ceea ce l-a ajutat să-i ”răpească” lui Hamilton pole-ul, cu doar 12 sutimi de secundă.

Aripa rotativă McLaren a dat randament

A fost în primul rând, însă, contribuția pachetului de upgrade-uri introdus de McLaren înaintea Marelui Premiu al Ungariei. Acesta a inclus o podea nouă și componente aerodinamice suplimentare. Până acum, McLaren a avut o problemă persistentă cu comportamentul mașinii în virajele lente și în zonele de viteză mică, unde nu reușea să genereze suficientă performanță și stabilitate. Noua podea a îmbunătățit modul în care este generat și menținut downforce-ul. Mașina a devenit mai eficientă în virajele lente și medii, nu doar în cele rapide.

Cea mai importantă parte, care ar fi trebuit folosită încă de la Spa, a fost versiunea de aripă rotativă spate a celor de la McLaren.

Aceasta dispune de un mecanism inovator cu trei articulații. E diferită de modelele Ferrari și Red Bull. Spre deosebire de actuatorul integrat în placa laterală al Ferrari, McLaren folosește un actuator central cu un mecanism sofisticat cu trei articulații pentru rotirea clapetei. Aripioara se rotește spre spate, similar cu modelul RB22 al Red Bull. McLaren evită însă ridicarea marginii exterioare, reducând turbulențele.

Actuatorul central utilizează trei brațe interconectate cu știfturi de pivotare, permițând înclinarea și rotirea libere. Această dispunere cinematică complexă contrastează cu structura metalică robustă a Red Bull, oferind o soluție potențial mai ușoară. Mecanismul implică un piston care împinge prima articulație la un unghi de 45 de grade, a doua articulație se extinde orizontal, iar a treia articulație ridică flapsurile într-o poziție verticală. Acest design elimină necesitatea unei structuri de susținere fixe, spre deosebire de „cușca” rigidă a celor de la Red Bull.