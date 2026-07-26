Norris excepțional, McLaren revine în joc

Hungaroring este o pistă unde ”undercut-ul” aduce beneficii mari. Temperatura ridicată a mărit acest efect. La ora startului în Marele Premiu al Ungariei, erau 54 de grade Celsius la suprafața asfaltului.
Cine ”clipește” primul?
Duelul tactic a început în turul 14. Ordinea în cursă era Piastri (M), Norris (M), Verstappen (M), Hamilton (S), Leclerc (S), Antonelli (M). În acel tur, Hamilton a fost chemat la boxe, urmând să monteze pneuri hard.
Pentru cei din fața sa era, evident, o amenințare a undercut-ului. Verstappen a reacționat rapid și a intrat în turul următor. (Înainte de a intra la boxe, Hamilton era la 0,5-1 secundă în urma lui Max.)
Mai interesantă a fost însă dilema celor de la McLaren, care aveau piloții pe primele două poziții. Piastri îl depășise pe Norris în primul tur, profitând de o greșeală a acestuia. Regulile (nu doar ”papaya”, ci, în general, ale oricărei echipe) spun că pilotul din față are prioritate. Tocmai pentru ca o intrare prioritară a celui din spate să nu ducă la un undercut față de colegul de echipă.
Se putea cu o singură oprire?
Exista amenințarea undercut-urilor lui Hamilton și Verstappen, care primiseră hume hard. L-au chemat pe liderul Piastri la boxe în turul 17. În turul 16, Verstappen trecuse de Hamilton nu prin undercut, ci prin depășire pe asfalt. Cei doi se luptau între ei și nu recuperau timp față de piloții McLaren. În aceste condiții, l-au chemat pe Lando la boxe în T18 (tot gume hard).
În turul 22, Antonelli a schimbat gumele (a primit hard și el). Cei de la McLaren au crezut că există posibilitatea ca italianul, rămas lider, să termine cursa cu o singură oprire la boxe. Lucrurile s-au limpezit atunci. Pe o asemenea temperatură și cu o asemenea degradare, ceea ce reușise Lando în 2025, pe o pistă mai ”rece”, nu se putea repeta.
Pressing-ul lui Norris
În frunte, deși a avut câteva greșeli, Lando, în poziția secundă, îl presa pe Piastri. Acesta nu s-a putut distanța de colegul lui. Distanța dintre Norris și Verstappen (pe 3) era de numai 2,5 secunde.
E momentul să spunem că, de-a lungul întregului weekend, Norris a fost net mai rapid decât Piastri (acesta nu a participat totuși la FP1). Englezul presa și prin radio să fie lăsat în față. În turul 33 a fost refuzat. „You mean you won’t let me? I’m miles faster,” a întrebat Norris.
În turul 34, Piastri a fost însă chemat la boxe. În turul 26, întrebat cum se comportă anvelopele, răspunsese: ”Nu grozav”. Australianul a revenit pe pistă, tot cu gume hard, pe poziția a cincea. În turul 38, fiind pe locul 4, s-a acroșat cu Sainz, aflat cu un tur în urmă. A pierdut astfel vreo șase secunde. Mai mult, în turul 40, Norris a intrat pentru cel de-al doilea schimb și a revenit pe pistă înaintea lui Piastri.
L-au favorizat cei de la McLaren pe Norris?
După părerea mea, nu. Englezul era clar mai rapid. În momentul intrării sale la standuri pentru a doua oară, distanța față de Verstappen crescuse la 9 secunde. I-a luat olandezului cam 0,8 secunde pe tur față de ritmul anterior, stabilit de Piastri. Probabil că aceasta a fost metoda bizantină a lui Andrea Stella de a rezolva o situație în care nu dorea nici lupta intestină între piloții lui pe pistă, dar nici să-i ceară lui Piastri să se dea la o parte. A respectat regula priorității pilotului din față la intrarea la boxe. I-a dat timp 6 tururi lui Norris să-și câștige pe pistă ecartul. Iar adevărul este că Piastri a pierdut întâietatea din cauza acroșajului cu Sainz.
McLaren a avut un pachet de upgrade-uri foarte bun
Chestiunea cea mai importantă este că McLaren a revenit în joc când puțini mai credeau. Hungaroring e primul circuit pe care Lando Norris câștigă în doi ani consecutivi. E un circuit care le convine celor de la McLaren. Cere o mașină cu apăsare mare la sol, comportament bun la frânare, intrare bună în viraj, tracțiune și management eficient al pneurilor. Acestea sunt calități pe care, în general, monoposturile papaya le au.
A fost meritul campionului mondial în exercițiu, foarte rapid de vineri până duminică. Nu în ultimul rând, s-a adaptat cel mai bine schimbării de direcție a vântului dinaintea calificărilor, ceea ce l-a ajutat să-i ”răpească” lui Hamilton pole-ul, cu doar 12 sutimi de secundă.
Aripa rotativă McLaren a dat randament
A fost în primul rând, însă, contribuția pachetului de upgrade-uri introdus de McLaren înaintea Marelui Premiu al Ungariei. Acesta a inclus o podea nouă și componente aerodinamice suplimentare. Până acum, McLaren a avut o problemă persistentă cu comportamentul mașinii în virajele lente și în zonele de viteză mică, unde nu reușea să genereze suficientă performanță și stabilitate. Noua podea a îmbunătățit modul în care este generat și menținut downforce-ul. Mașina a devenit mai eficientă în virajele lente și medii, nu doar în cele rapide.
Cea mai importantă parte, care ar fi trebuit folosită încă de la Spa, a fost versiunea de aripă rotativă spate a celor de la McLaren.
Aceasta dispune de un mecanism inovator cu trei articulații. E diferită de modelele Ferrari și Red Bull. Spre deosebire de actuatorul integrat în placa laterală al Ferrari, McLaren folosește un actuator central cu un mecanism sofisticat cu trei articulații pentru rotirea clapetei. Aripioara se rotește spre spate, similar cu modelul RB22 al Red Bull. McLaren evită însă ridicarea marginii exterioare, reducând turbulențele.
Actuatorul central utilizează trei brațe interconectate cu știfturi de pivotare, permițând înclinarea și rotirea libere. Această dispunere cinematică complexă contrastează cu structura metalică robustă a Red Bull, oferind o soluție potențial mai ușoară. Mecanismul implică un piston care împinge prima articulație la un unghi de 45 de grade, a doua articulație se extinde orizontal, iar a treia articulație ridică flapsurile într-o poziție verticală. Acest design elimină necesitatea unei structuri de susținere fixe, spre deosebire de „cușca” rigidă a celor de la Red Bull.
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