Alexandru Musi, despre sacrificiul făcut pentru Dinamo, după golul cu U Cluj: „Lumea nu știe, dar am probleme”

Alexandru Musi (21 de ani) a oferit declarații, după ce a marcat un gol spectaculos în duelul câștigat de Dinamo cu U Cluj, scor 2-1, în etapa a cincea a play-off-ului. Tânărul mijlocaș al „câinilor” a dezvăluit că se confruntă cu probleme medicale.

Alexandru Musi a transmis că se confruntă cu o pubalgie de mai mult timp. Acesta a transmis că durerile sunt foarte mari, însă încearcă să dea totul pentru Dinamo.

Alexandru Musi, prima reacție după Dinamo – U Cluj 2-1

Alexandru Musi a mai declarat că victoria obținută de U Cluj este foarte importantă pentru Dinamo, fiind prima din play-off. „Câinii” se vor pregăti acum pentru semifinala de Cupa României cu Universitatea Craiova, de joi.

„Am muncit ca o familie și am luat cele trei puncte. A fost o perioadă mai nasoală pentru noi, dar la fiecare meci ne-am făcut jocul, am ținut posesia, dar cu neșansă, n-a intrat mingea în poartă. Cu siguranță, dacă muncim și suntem uniți vor veni și victoriile și golurile.

Îmi aduce foarte multă încredere, dar mă gândesc să fiu sănătos, lumea nu știe că joc cu probleme la ambele picioare, am o pubalgie. Încerc să mă bucur de fotbal, să-mi ajut echipa. Pentru un fotbalist e cea mai nasoală durere, nu te lasă să-ți faci jocul 100%, dăunează foarte mult. Am preparatori foarte buni care mă ajută în fiecare zi să trec peste durere.