Alexandru Musi, despre sacrificiul făcut pentru Dinamo, după golul cu U Cluj: „Lumea nu știe, dar am probleme”

Alexandru Musi (21 de ani) a oferit declarații, după ce a marcat un gol spectaculos în duelul câștigat de Dinamo cu U Cluj, scor 2-1, în etapa a cincea a play-off-ului. Tânărul mijlocaș al „câinilor” a dezvăluit că se confruntă cu probleme medicale.
Alexandru Musi a transmis că se confruntă cu o pubalgie de mai mult timp. Acesta a transmis că durerile sunt foarte mari, însă încearcă să dea totul pentru Dinamo.
Alexandru Musi, prima reacție după Dinamo – U Cluj 2-1
Alexandru Musi a mai declarat că victoria obținută de U Cluj este foarte importantă pentru Dinamo, fiind prima din play-off. „Câinii” se vor pregăti acum pentru semifinala de Cupa României cu Universitatea Craiova, de joi.
„Am muncit ca o familie și am luat cele trei puncte. A fost o perioadă mai nasoală pentru noi, dar la fiecare meci ne-am făcut jocul, am ținut posesia, dar cu neșansă, n-a intrat mingea în poartă. Cu siguranță, dacă muncim și suntem uniți vor veni și victoriile și golurile.
Îmi aduce foarte multă încredere, dar mă gândesc să fiu sănătos, lumea nu știe că joc cu probleme la ambele picioare, am o pubalgie. Încerc să mă bucur de fotbal, să-mi ajut echipa. Pentru un fotbalist e cea mai nasoală durere, nu te lasă să-ți faci jocul 100%, dăunează foarte mult. Am preparatori foarte buni care mă ajută în fiecare zi să trec peste durere.
(N.r. Sulejman Demollari a dat lovitura de start și te-a lăudat) Am vorbit cu dumnealui, mă bucur că mă susține, sper să-l fac fericit. Trebuie să analizăm meciul și să luăm de la capăt, ne gândim la Craiova. Avem câteva zile la dispoziție să pregătim meciul, să ne refacem foarte bine”, a declarat Alexandru Musi, după Dinamo – U Cluj, conform digisport.ro.
Prima ocazie importantă a meciului de pe Arena Naţională le-a aparţinut gazdelor de la Dinamo, Cătălin Cîrjan trimiţând pe lângă poartă, în minutul 9. Liderul a replicat prin şutul peste poartă al lui Stanojev, din minutul 25, iar gazdele au fost nevoite să schimbe, în minutul 39, când s-a accidentat Karamoko. El Sawy a încercat să înscrie din unghi, la colţul lung, dar a ratat ţinta şi a fost scor alb la pauză. Oucasse Mendy a gestionat nefericit o fază în care scăpase singur spre careul lui Epassy, în minutul 60, pentru ca Musi să ceară penalti în minutul 67, atunci când a căzut în careu, după un duel cu Bic. Însă arbitrul a lăsat jocul să continue.
În cele din urmă, Dinamo a deschis scorul în minutul 75, când Armstrong a alunecat, s-a redresat şi a pasat lui Cîrjan, iar acesta a înscris frumos, de la marginea careului. Două minute mai târziu, Puşcaş nu a ajuns la pasa dată în gura porţii de Musi, ratând o ocazie uriaşă de desprindere,. Musi a majorat avantajul gazdelor, cu un gol superb, în minutul 81, dar clujenii nu au renunţat şi, venit de pe bancă, Atanas Trică a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 84, apoi Bic a lovit bara în al treilea minut al prelungirilor şi Dinamo s-a impus cu 2-1.
În clasament, Universitatea Cluj rămâne cu 39 de puncte, pe primul loc şi aşteaptă partida Craiovei. Dinamo a reuşit prima victorie din play-off şi este pe locul 5, cu 31 de puncte.
