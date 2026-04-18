Sulejman Demollari a dat lovitura de start la Dinamo – U Cluj și a lăudat un jucător al „câinilor”: „Am zis bine?”

Sulejman Demollari (61 de ani) a dat lovitura de start la duelul dintre Dinamo și U Cluj, din etapa a cincea a play-off-ului. Unul dintre cei mai buni străini din istoria Ligii 1 s-a întors la București.
Demollari l-a lăudat în special pe Alexandru Musi, jucător lăsat de Zeljko Kopic pe banca de rezerve la meciul cu U Cluj. Fostul atacant albanez l-a remarcat, de asemenea, și pe Danny Armstrong.
Sulejman Demollari și-a amintit de perioada petrecută la Dinamo, între 1991 și 1995. Albanezul a rămas în istoria „câinilor”, fiind primul străin care a impresionat în tricoul roș-albilor după Revoluție.
Demollari a dezvăluit că se simte român, după ce a evoluat pentru Dinamo, mărturisind că s-a întâlnit și cu foștii coechipieri, alături de care a cucerit titlul în urmă cu mai bine de 30 de ani, în Liga 1.
„Am venit pentru un documentar, un film pentru viața mea, din care face parte și Dinamo București. Am venit cu multă emoție, după atâția ani am venit să văd și echipa.
Eu am o fată născută aici, mă simt jumătate român. Am și un băiat care e născut în Italia, dar mi se pare foarte frumos că au trecut anii, am ieșit campion, golgheter.
E emoție mare, ieri seară m-am întâlnit cu băieții, am avut o petrecere cu Mihăescu, căpitanul, Gică Mihali, Sebi Moga, Costel Pană, Florentin Petre, Tom Cristea… și a fost o discuție nostalgică.
Pe Tom Cristea nu l-am văzut de 32 de ani. Ce băiat extraordinar, fotbalist extraordinar… toți! Mai stau două-trei zile și după aia mă întorc. Vă urez succes la Dinamo! A mers bine acum în acești doi ani și sper să câștige măcar un trofeu, Cupa sau campionatul.
(n.r. – Care e jucătorul preferat de la Dinamo în acest moment?) Musi? Am zis bine? Musi! Pentru mine e talentat, are un viitor. Dar mai sunt… Armstrong poate. Anul acesta sunt speranțe și pentru Cupa României. Dacă Dinamo câștigă un trofeu e foarte bine”, a declarat Sulejman Demollari, conform gsp.ro.
Sulejman Demollari a câștigat titlul cu Dinamo în primul său sezon în Liga 1, în 1991-1992. Albanezul care a semnat cu „câinii” la insistențele lui Florin Halagian a bifat 100 de meciuri pentru formația din Ștefan cel Mare, marcând 36 de goluri.
