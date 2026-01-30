Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici - Antena Sport

Cinci români reuşesc incredibilul! Să încaseze salarii de 450.000 de euro fără să muncească vreo secundă! Cum s-a ajuns aici şi despre cine este vorba?

Antrenorul Iulian Stamate și jucătoarele Sara Kovarova, Gomes Barbosa Elaine, Amalia-Mihaela Coman și Maria-Valentina Bardac, de la CSM Iași 2020, primescă această sumă în urma deciziei Comisiei Centrală de Apel a Federației Române de Handbal, anunţă gsp.ro.

Stamate poate sta acasă și să primească lunar 36.250 de lei net pentru perioada 1.07.2025 – 30.06.2026 și 41.250 lei net pentru perioada 1.07.2026 – 30.06.2027 dacă în acest interval nu va lucra la altă echipă. În total: 930.000 de lei. În termen de 15 zile, Bardac trebuie să încaseze 534.000 de lei net, Kovarova – 365.779,2 lei, Barbosa – 359.028,80 lei, iar Coman – 33.958 lei, toate fiind sume nete. Mai scrie sursa amintită anterior.

„Hotărârile pronunțate de Comisia de Apel a Federației Romane de Handbal reprezintă un caz de escrocherie instituționalizată și premeditată! Exact așa cum au urmat aceste litigii pe parcursul la Comisia de Litigii și la Comisia de Apel, am asistat la cazuri evidente de conflicte de interese între membrii judecători ai comisiilor și reprezentanții uneia dintre părți.

Aici nu este vorba despre o eroare de judecată, este vorba despre lipsa unor minime garanții de imparțialitate ale acestor comisii, care nu au ținut cont de acte izvorâte de la mai multe autorități publice din România, inclusiv până la concluzia aiuritoare că dispozițiile codului de procedură penală care consacră caracter nepublic fazei de urmărire penală nu are putere juridică la comisiile federale.