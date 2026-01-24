Alexandru Musi, pe lista unui colos din Turcia! Unde poate ajunge jucătorul lui Dinamo - Antena Sport

Dinamo București are un parcurs fantastic în acest sezon și fiecare jucător are un rol vital în echipa pregătită de Zeljko Kopic. „Câinii” au urcat pe prima poziție în clasament după victoria de la Hermannstadt, dar ar putea rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători.
La doar câteva luni după plecarea de la FCSB, Alexandru Musi generează interes pe piața transferurilor din Turcia, fiind pe lista unui colos în această iarnă.
Alexandru Musi, urmărit de Trabzonspor
Trabzonspor este cunoscut ca un club potent financiar, iar Alexandru Musi pare să fi stârnit interesul echipei din Turcia. Cu o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, acesta ar putea pleca de la Dinamo în această iarnă.
Jurnalistul turc Orcun Akten anunță că gruparea din Superliga monitorizează situația jucătorului și ar putea înainta o ofertă în zilele următoare.
Dinamo a primit recent o propunere uriașă pentru Cătălin Cîrjan din Ucraina, dar, după ce a avut o discuție și cu fotbalistul, mutarea nu s-a concretizat.
- 19 meciuri, 5 goluri și 3 assist-uri sunt cifrele lui Musi în acest sezon
👀 Trabzonspor, Dinamo Bükreş forması giyen Alexandru Musi ile ilgileniyor.
(@OrcunAkten) pic.twitter.com/JId5eID7RX
— Taktik Mania (@taktikmania) January 22, 2026
