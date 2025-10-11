Aliat surpriză pentru Gigi Becali în războiul cu FRF. Piţurcă: "Nu poți obliga un club privat" - Antena Sport

Gigi Becali vrea ca regula U21 să dispară din Superligă. În demersul lui, patronul FCSB are un aliat surpriză: Victor Piţurcă! Cu el nu mai vorbeşte de ani buni, dar acum fostul tehnician îi dă dreptate latifundiarului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă susține că regula U21 nu ajută cluburile de fotbal. „Putem spune că regula e și bună, și rea. E bună pentru loturile naționale, nu e bună pentru cluburi, deoarece sunt obligate să introducă jucători în echipă, care poate nu merită să joace. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe această regulă, fiindcă nu știu dacă există așa ceva undeva în fotbalul din Europa. Cluburile sunt private, antrenorii trebuie să introducă în teren jucătorii cei mai valoroși. Sigur că pentru Federație e bună această regulă, dar nu pentru fotbalul românesc. A, sigur că îmi doresc să fie în teren cât mai mulți români și tineri. Dar cred că Federația ar trebui să-și îndrepte privirea către centrele de copii și juniori, fiindcă aici avem o mare problemă. Nu mai vin jucători din spate, dar nu pentru că n-am avea copii talentați. Avem copii talentați, dar nu are cine să lucreze cu ei. Nu se mai lucrează, nu se mai muncește.

De unde să vină fotbaliști, când, în general, se pregătesc pe terenuri sintetice și sunt obligați să plătească? Nu trebuie ca tu, antrenor de club, să fii obligat să bagi un anumit jucător în teren care nu merită să joace, în detrimentul unui jucător care merită”, a declarat Victor Pițurcă pentru ProSport.

Victor Piţurcă spune că încă de la bun început cluburile ar fi trebuit să refuze regula U21, fără ca ea să mai ajungă în Parlament.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ajungă în Parlament acest lucru. S-a ajuns prin prisma lui Gigi Becali, care a încercat chestia asta. Dar trebuia, de la început, ca cluburile să vină și să-și spună părerea. Și, dacă nu era cazul, să nu se ajungă să se implementeze această regulă. Dar asta trebuia la început. Fiindcă, dacă toate cluburile nu sunt de acord, nu poate Federația să oblige pe nimeni.