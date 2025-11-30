Gigi Becali pregătește "curățenia" de iarnă la FCSB. Trei jucători, OUT din planurile patronului - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali pregătește “curățenia” de iarnă la FCSB. Trei jucători, OUT din planurile patronului

Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 8:03

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

FCSB își dorește să își solidifice lotul pentru partea a doua a campionatului, însă conducerea clubului are în plan să și renunțe la anumiți jucători în “fereastra” de mercato care se apropie. Gigi Becali a decis care sunt numele fotbaliștilor la care vrea să renunțe și are și un plan de rezervă în cazul în care respectivii nu vor fi de acord să își rezilieze contractele.

Campioana en-titre a României are un lot numeros și pentru a înregistra noile transferuri care vin în ianuarie, va fi nevoită să elibereze câteva locuri ocupate de jucători care nu mai intră în planurile echipei. Momentan, se știe că trei jucători nu mai intră în planurile patronului Gigi Becali pentru sezonul următor, aceștia fiind Malcom Edjouma, David Kiki și Vlad Chiricheș, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali, gata să dea trei jucători afară de la echipă

Dintre cei trei, Edjouma va fi cel mai ușor de “îndepărtat” de FCSB, pentru că mijlocașul mai are contract doar până la 31 decembrie, astfel că de la anul va deveni liber. Marocanul născut în Franța a bifat ultimul meci în tricoul roș-albaștrilor pe 6 noiembrie, la confruntarea cu Basel, iar șansele să mai fie folosit de Elias Charalambous sunt extrem de mici.

Ceilalți doi jucători la care vrea să renunțe Becali, și anume Kiki și Chiricheș, au o situație contractuală mai complicată. Cum amândoi încă mai au înțelegeri valabile și după iarnă, patronul va fi nevoit să îi convingă să își rezilieze contractele pentru a face loc altor oameni.

În cazul în care cele două tabere nu vor ajunge la un consens, atunci finanțatorul va apela la varianta de a-i scoate de pe lista LPF, ceea ce nu le va mai permite să joace în Liga 1, ci doar în Cupa României. Astfel, FCSB ar face loc pentru jucătorii nou veniți care trebuie să fie înregistrați pe liste. Roș-albaștrii au rezolvat deja primul transfer al iernii, și anume cel al fundașului Andre Duarte, fostul jucător de la FCU Craiova trecut ultima dată pe la Ujpest.

