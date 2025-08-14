Cristi Balaj, atac fără menajamente în direcția lui Mihai Stoica: "Sunt oripilat" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 8:50

Cristi Balaj și Mihai Stoica / Colaj Profimedia

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, l-a criticat dur pe Mihai Stoica pentru modul în care a comentat o fază de arbitraj controversată de la o partidă a ardelenilor. În plus, omul din conducerea “feroviarilor” nu l-a iertat pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru cum i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu în scandalul eliminării sale din duelul cu Farul.

Balaj a adus inclusiv un contraargument pentru ce invoca Stoica în cadrul unei emisiuni.

Cristi Balaj: “Există conducători care vorbesc”

Președintele de la CFR Cluj l-a blamat pe Stoica pentru modul în care a început să își dea cu părerea privind faze de arbitraj de la partidele altor echipe. Președintele C.A. de la FCSB a invocat o fază controversată de la meciul din prima etapă al ardelenilor, când au marcat în prelungiri contra Unirii Slobozia după o fază la care ialomițenii au cerut fault în atac.

Balaj nu s-a lăsat mai prejos, a oferit o replică privind duelul din runda inaugurală și l-a criticat pe Stoica, pentru că i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu după ce a fost eliminat în meciul cu Farul.

Eu nu am vorbit despre arbitrajele de la alte echipe sau nu am făcut-o în sens peiorativ, doar mi-am spus părerea când mi s-a cerut. Am văzut că există conducători care vorbesc, și aici mă refer la MM Stoica, despre arbitrajele CFR-ului.

MM Stoica a scos în evidență un gol din meciul cu Slobozia, despre care CCA a spus că e regulamentar. Îi dau dreptate într-o oarecare măsură, că acea fază poate fi discutată, dar, înainte cu câteva minute, noi am marcat un gol perfect regulamentar și s-a anulat.

S-a întâmplat la 1-1, ni s-a anulat un gol valabil. A fost apoi acea situație și el tot vorbește că noi am câștigat cu un gol neregulamentar. Nu este normal.

Îmi este și mie ușor să comentez și să spun că sunt oripilat că, după ce Târnovanu a recunoscut că a folosit cuvinte inferioare, este atacat arbitrul pentru că a respectat regulamentul“, a spus președintele de la CFR Cluj, potrivit Digi Sport.

