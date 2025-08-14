Cristi Balaj, atac fără menajamente în direcția lui Mihai Stoica: "Sunt oripilat" - Antena Sport

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, l-a criticat dur pe Mihai Stoica pentru modul în care a comentat o fază de arbitraj controversată de la o partidă a ardelenilor. În plus, omul din conducerea “feroviarilor” nu l-a iertat pe președintele Consiliului de Administrație de la FCSB pentru cum i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu în scandalul eliminării sale din duelul cu Farul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Balaj a adus inclusiv un contraargument pentru ce invoca Stoica în cadrul unei emisiuni.

Cristi Balaj: “Există conducători care vorbesc”

Președintele de la CFR Cluj l-a blamat pe Stoica pentru modul în care a început să își dea cu părerea privind faze de arbitraj de la partidele altor echipe. Președintele C.A. de la FCSB a invocat o fază controversată de la meciul din prima etapă al ardelenilor, când au marcat în prelungiri contra Unirii Slobozia după o fază la care ialomițenii au cerut fault în atac.

Balaj nu s-a lăsat mai prejos, a oferit o replică privind duelul din runda inaugurală și l-a criticat pe Stoica, pentru că i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu după ce a fost eliminat în meciul cu Farul.

“Eu nu am vorbit despre arbitrajele de la alte echipe sau nu am făcut-o în sens peiorativ, doar mi-am spus părerea când mi s-a cerut. Am văzut că există conducători care vorbesc, și aici mă refer la MM Stoica, despre arbitrajele CFR-ului.