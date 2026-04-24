Home | Fotbal | Liga 1 | „Amatorism cu A mare”. Cea mai dură reacție despre situația de la FCSB. Gigi Becali și Mirel Rădoi, luați la țintă: „Incredibil”

„Amatorism cu A mare”. Cea mai dură reacție despre situația de la FCSB. Gigi Becali și Mirel Rădoi, luați la țintă: „Incredibil”

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 17:12

Amatorism cu A mare”. Cea mai dură reacție despre situația de la FCSB. Gigi Becali și Mirel Rădoi, luați la țintă: Incredibil”

Gig Becali / hepta.ro

Gabi Balint a oferit o reacție dură despre situația de la FCSB. Acesta a catalogat ca „amatorism” ceea ce s-a întâmplat la echipă, ținând cont de plecarea lui Mirel Rădoi.

Antrenorul și-a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri, el semnând cu Gaziantep, formație de pe locul 11 din Turcia.

Gabi Balint, reacție dură despre situația de la FCSB

Gabi Balint nu și-a putut explica plecarea prematură a lui Mirel Rădoi de la FCSB. Fostul internațional a taxat și atitudinea lui Gigi Becali, care l-a criticat pe Vlad Chiricheș.

Balint a transmis că astfel de momente nu au ce căuta la un club de un astfel de nivel. Cu toate acestea, fostul internațional crede că FCSB va ajunge, cu siguranță, la barajul de Conference League.

„Unde să se mai prăbușească? Nu s-au prăbușit destul în play-out? Nu cred că o să cadă mai jos de locul 1 din play-out. Va fi echipa care va juca barajul pentru Europa. Acesta e obiectivul lui.

Referitor la plecarea lui Rădoi, mi se pare o chestie de amatorism și din partea lui, și din partea clubului. Totul a fost de un amatorism incredibil. Vin să vă ajut, nu vreau nimic, vin până în vară, dar apoi vă las după 5 meciuri.

Plus din partea patronului care îl face varză pe Chiricheș, după un meci câștigat. Toate astea… Zău…

Amatorism cu A mare și cu toate literele mari. Nu am mai văzut. E incredibil la nivelul acesta să vezi astfel de lucruri. Lucrurile astea unde te aduc”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.

Un şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibilUn şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibil
FCSB e lider în play-out iar în această seară se va duela cu Petrolul, de la ora 20:30. După plecarea lui Mirel Rădoi, de echipă se ocupă secunzii Alin Stoica și Lucian Filip, care vor sta pe banca roș-albaștrilor la partida cu „lupii galbeni”.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Observator
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
18:06

Foto„Mama tuturor meciurilor”: ziua în care Iran a învins SUA la Cupa Mondială
18:05

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu
17:54

Decizia luată de Dinamo în cazul lui George Pușcaș, după eliminarea din Cupa României. Anunțul lui Andrei Nicolescu
17:43

Neluțu Varga s-a convins de Daniel Pancu! Ce a spus despre viitorul său la CFR Cluj: „Nu îmi mai trebuie altceva”
17:25

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 aprilie
17:24

După dezastrul din Cupa României, jucătorul lui Dinamo poate face pasul într-un campionat de top
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”