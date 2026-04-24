„Amatorism cu A mare”. Cea mai dură reacție despre situația de la FCSB. Gigi Becali și Mirel Rădoi, luați la țintă: „Incredibil”

Gabi Balint a oferit o reacție dură despre situația de la FCSB. Acesta a catalogat ca „amatorism” ceea ce s-a întâmplat la echipă, ținând cont de plecarea lui Mirel Rădoi.
Antrenorul și-a încheiat al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri, el semnând cu Gaziantep, formație de pe locul 11 din Turcia.
Gabi Balint nu și-a putut explica plecarea prematură a lui Mirel Rădoi de la FCSB. Fostul internațional a taxat și atitudinea lui Gigi Becali, care l-a criticat pe Vlad Chiricheș.
Balint a transmis că astfel de momente nu au ce căuta la un club de un astfel de nivel. Cu toate acestea, fostul internațional crede că FCSB va ajunge, cu siguranță, la barajul de Conference League.
„Unde să se mai prăbușească? Nu s-au prăbușit destul în play-out? Nu cred că o să cadă mai jos de locul 1 din play-out. Va fi echipa care va juca barajul pentru Europa. Acesta e obiectivul lui.
Referitor la plecarea lui Rădoi, mi se pare o chestie de amatorism și din partea lui, și din partea clubului. Totul a fost de un amatorism incredibil. Vin să vă ajut, nu vreau nimic, vin până în vară, dar apoi vă las după 5 meciuri.
Plus din partea patronului care îl face varză pe Chiricheș, după un meci câștigat. Toate astea… Zău…
Amatorism cu A mare și cu toate literele mari. Nu am mai văzut. E incredibil la nivelul acesta să vezi astfel de lucruri. Lucrurile astea unde te aduc”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.
FCSB e lider în play-out iar în această seară se va duela cu Petrolul, de la ora 20:30. După plecarea lui Mirel Rădoi, de echipă se ocupă secunzii Alin Stoica și Lucian Filip, care vor sta pe banca roș-albaștrilor la partida cu „lupii galbeni”.
