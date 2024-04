Andrea Mandorlini a ajuns la Cluj pentru a o prelua pe CFR! Reacția surprinzătoare a italianului, direct de pe aeroport - Antena Sport

Am avut o problemă de atitudine şi abordare încă de după meciul cu Sepsi. Nu am ce să spun mai multe. Dacă vă întrebaţi de ceva, să ştiţi că mă gândesc şi anunţ mâine. În momentul ăsta mă simt umilit, nu se poate să termin aşa cu o echipă care are bugetul cât trei jucători de-ai noştri.

Mă simt umilit, nu cred că aş putea să îi iert pe băieţi. Când văd că nu respect, nu am puterea să îi ier în momentul ăsta. În cariera mea de jucător şi antrenor, e o chestiune de abordare. O să mă gândesc în seara asta şi mâine va anunţa clubul ce se întâmplă”, a declarat Adi Mutu la digisport.ro.

Adrian Mutu o lasă pe CFR Cluj pe locul 3 în play-off, la 10 puncte distanţă de liderul FCSB. Ardelenii au început play-off-ul cu un eşec (1-2 cu Universitatea Craiova) şi un egal (1-1 cu Sepsi).