Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League - Antena Sport

„Dubla” dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia.

Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.

Pol van Boekel va fi arbitru video, iar conaţionalul său Robin Hensgens a fost desemnat arbitru asistent video.

Partida de la Bucureşti, din 28 august, care va fi găzduită de Arena Naţională (21:30), va fi arbitrată de norvegianul Espen Eskaas, iar arbitri asistenţi vor fi Jan Erik Engan şi Anders Olav Dale, al patrulea oficial fiind delegat Sigurd Kringstad.

Arbitri video va fi portughezul Tiago Martins, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Kristoffer Hagenes.