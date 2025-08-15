Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League - Antena Sport

„Dubla” dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia.
Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.
Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League
Pol van Boekel va fi arbitru video, iar conaţionalul său Robin Hensgens a fost desemnat arbitru asistent video.
Partida de la Bucureşti, din 28 august, care va fi găzduită de Arena Naţională (21:30), va fi arbitrată de norvegianul Espen Eskaas, iar arbitri asistenţi vor fi Jan Erik Engan şi Anders Olav Dale, al patrulea oficial fiind delegat Sigurd Kringstad.
Arbitri video va fi portughezul Tiago Martins, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Kristoffer Hagenes.
Eskaas a arbitrat meciul pe care naţionala de fotbal a României l-a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, pe Stadionul ”Szusza Ferenc” din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, în data de 12 octombrie 2023.
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa
Cei de la Football Meets Data au analizat calculele de calificare ale celor două echipe și o văd pe campioana României cu o probabilitate de 69% de a merge mai departe. Procentul este unul ridicat, însă nu se compară cu numerele pe care le înregistrase FCSB în fața unor adversari precum Inter d’Escaldes, Shkendija sau chiar și Drita, care treceau de borna 80 și chiar 90.
În ceea ce privește formațiile din Conference League, CFR Cluj e văzută și ea favorită în “dubla” cu suedezii de la Hacken, însă și mai la limită decât FCSB. Ardelenii au o probabilitate de 58% de a se califica. Pe tabloul outsiderilor se află Universitatea Craiova, care e dată cu o șansă de calificare de 44% în fața turcilor de la Bașakșehir.