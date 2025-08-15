Închide meniul
Adrian Ilie a spus ce oferte are "pe masă" Ianis Hagi! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adrian Ilie a spus ce oferte are “pe masă” Ianis Hagi!

Adrian Ilie a spus ce oferte are “pe masă” Ianis Hagi!

Publicat: 15 august 2025, 16:22

Adrian Ilie a spus ce oferte are pe masă Ianis Hagi!

Ianis Hagi / Profimedia Images

Adrian Ilie, fost coleg cu tatăl lui Ianis Hagi, Gică Hagi, în Generaţia de Aur, a spus ce oferte are în prezent fiul “Regelui”.

“Cobra” a precizat că Borussia Monchengladbach, despre care s-a mai vorbit, ar putea fi o variantă pentru Ianis Hagi, care e liber de contrat de la începutul lui iulie, de când s-a despărţit de Rangers. Totuşi, a recunoscut că un transfer la echipa germană e greu de realizat, în condiţiile în care formaţiile din Bundesliga îşi fac lotul din timp.

Ianis Hagi are oferte din Arabia Saudită şi Turcia

Este vorba tot despre Borussia Monchengladbach. De acolo a plecat toată situația. Deocamdată nu se știe exact, e foarte târziu, toate echipele și-au făcut loturile. Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu două-trei luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător. Este foarte greu să ajungă la Borussia Monchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu două-trei luni înainte.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele”, a declarat Adrian Ilie pentru fanatik.ro.

Ianis Hagi a urmărit cu sufletul la gură meciurile prietenilor săi din Europa. Postările făcute în miez de noapte

Ianis Hagi încă nu și-a găsit o echipă în această perioadă de mercato, însă asta nu înseamnă că stă departe de fenomenul fotbalistic în vreun fel. Joi seara, fiul “Regelui” și-a dedicat o parte din timp pentru a-și urmări bunii prieteni și colegi de la națională, iar pe contul său de Instagram le-a dedicat postări la secțiunea “stories” lui Răzvan Marin și Tudor Băluță.

Cu ambii, Ianis a împărțit vestiarul la naționala mare și la Viitorul, iar cu jucătorul Universității Craiova a fost coleg inclusiv la România Under-21.

Prima postare făcută de jucătorul de 26 de ani a fost dedicată lui Răzvan Marin, care a marcat primul său gol pentru AEK și a contribuit la calificarea echipei în play-off-ul Conference League. “Maestrul penalty-urilor“, a scris Ianis pe contul său pentru a celebra reușita de la 11 metri a mijlocașului venit de la Cagliari în vară.

La aproximativ o oră distanță, la miezul nopții, a venit mesajul și pentru Tudor Băluță, care a înscris un gol magnific în prelungirile meciului cu Spartak Trnava, când oltenii aveau nevoie ca de aer de un astfel de moment. “Finalizare de primă clasă‘, a fost textul pus de fostul fotbalist de la Rangers la “story” alături de postarea care anunța golul elevului lui Mirel Rădoi.

Ianis le-a purtat noroc celor doi prieteni ai săi, ținând cont că ambii au reușit să se califice în play-off-ul UECL alături de echipele lor. Pe lângă relația pe care au clădit-o în teren la națională sau la Viitorul, Hagi este și foarte bun prieten în viața extra-sportivă cu Răzvan Marin și Tudor Băluță.

