Adrian Ilie a spus ce oferte are "pe masă" Ianis Hagi! - Antena Sport

Adrian Ilie, fost coleg cu tatăl lui Ianis Hagi, Gică Hagi, în Generaţia de Aur, a spus ce oferte are în prezent fiul “Regelui”.

“Cobra” a precizat că Borussia Monchengladbach, despre care s-a mai vorbit, ar putea fi o variantă pentru Ianis Hagi, care e liber de contrat de la începutul lui iulie, de când s-a despărţit de Rangers. Totuşi, a recunoscut că un transfer la echipa germană e greu de realizat, în condiţiile în care formaţiile din Bundesliga îşi fac lotul din timp.

Ianis Hagi are oferte din Arabia Saudită şi Turcia

„Este vorba tot despre Borussia Monchengladbach. De acolo a plecat toată situația. Deocamdată nu se știe exact, e foarte târziu, toate echipele și-au făcut loturile. Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu două-trei luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător. Este foarte greu să ajungă la Borussia Monchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu două-trei luni înainte.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele”, a declarat Adrian Ilie pentru fanatik.ro.