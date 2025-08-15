Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj - Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești - Antena Sport

Elveţianul Faehndrich şi austriacul Gishamer vor arbitra meciurile dintre CFR Cluj şi formaţia suedeză BK Hacken, care vor avea loc în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA.

În prima manşă, pe 21 august, pe Hisingen Arena din Goeteborg (20:00, ora României), la centru se va afla Lukas Faehndrich, iar arbitri asistenţi au fost desemnaţi conaţionalii Guillaume Maire şi Nicolas Muller, al patrulea oficial urmând să fie tot din Elveţia, Mirel Turkes.

Numele arbitrilor delegați la „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UEFA Conference League

Arbitru video a fost delegat englezul Darren England, iar arbitru asistent video a fost nominalizat elveţianul Sven Wolfensberger, notează agerpres.ro.

La meciul din manşa secundă, pe 28 august, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (20:30), Sebastian Gishamer se va afla la centru, iar arbitri asistenţi vor fi Roland Riedel şi Santino Schreiner. Al patrulea oficial a fost desemnat Walter Altmann, tot din Austria.

Manuel Schuettengruber va fi arbitru video, iar Jakob Semler a fost delegat ca arbitru asistent video, ambii din Austria.