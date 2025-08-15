Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj - Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești

Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 16:17

Comentarii
Cine va arbitra dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești

Sport Pictures via Hepta

Elveţianul Faehndrich şi austriacul Gishamer vor arbitra meciurile dintre CFR Cluj şi formaţia suedeză BK Hacken, care vor avea loc în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prima manşă, pe 21 august, pe Hisingen Arena din Goeteborg (20:00, ora României), la centru se va afla Lukas Faehndrich, iar arbitri asistenţi au fost desemnaţi conaţionalii Guillaume Maire şi Nicolas Muller, al patrulea oficial urmând să fie tot din Elveţia, Mirel Turkes.

Numele arbitrilor delegați la „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UEFA Conference League

Arbitru video a fost delegat englezul Darren England, iar arbitru asistent video a fost nominalizat elveţianul Sven Wolfensberger, notează agerpres.ro.

La meciul din manşa secundă, pe 28 august, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca (20:30), Sebastian Gishamer se va afla la centru, iar arbitri asistenţi vor fi Roland Riedel şi Santino Schreiner. Al patrulea oficial a fost desemnat Walter Altmann, tot din Austria.

Manuel Schuettengruber va fi arbitru video, iar Jakob Semler a fost delegat ca arbitru asistent video, ambii din Austria.

Reclamă
Reclamă

Faehndrich a fost al patrulea oficial la meciul FC Drita – FCSB (1-3), de joi, din manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Gishamer a condus meciul dintre FCSB şi Olympiakos Pireu (0-0), din sezonul trecut al Europa League, pe 28 noiembrie 2024.

Gishamer a arbitrat-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe în meciul care i-a adus calificarea în turul al treilea preliminar al Europa Conference League, după ce a învins cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare formaţia slovenă Olimpija Ljubljana, pe Stadionul Stozice din Ljubljana, în manşa secundă a turului al doilea al competiţiei, pe 28 iulie 2022. Partida de la Ljubljana se încheiase cu scorul de 2-0 (0-0, 2-0) pentru gazde, după prelungiri.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Austriacul s-a aflat la centru şi la meciul FCSB – Anderlecht 0-0, din grupele Europa Conference League, pe 16 septembrie 2022.

Pe 31 aug 2023, Gishamer a arbitrat meciul în care Farul Constanţa a ratat calificarea în grupele Europa Conference League, după ce a fost învinsă de formaţia finlandeză HJK Helsinki cu scorul de 2-0 (1-0), pe Helsinki Football Stadium, în manşa secundă a play-off-ului.

Când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. Programul anunțat de UEFA

S-a aflat când joacă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul cupelor europene. UEFA a stabilit orele de start ale partidelor echipelor românești din Europa League, respectiv Conference League.

FCSB se va duela cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală de Europa League. Turul se va disputa în Scoția, joi, 21 august, de la ora 21:45. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, la București, de la 21:30.

În aceleași zile vor juca și Universitatea Craiova și CFR Cluj, în play-off-ul Conference League. Oltenii se vor duela cu Bașakșehir de la ora 20:45, în Turcia. Returul va avea loc în Bănie, pe 28 august, de la 20:30.

CFR Cluj se va duela cu Hacken pentru un loc în grupa principală de Conference League. Partida tur, care se va disputa în Suedia, se va disputa de la 20:00, iar returul de la ora 20:30.

Programul echipelor românești în play-off-ul cupelor europene:

Joi, 21 august:  

  • Hacken – CFR Cluj, ora 20:00
  • Bașakșehir – Universitatea Craiova, 20:45
  • Aberdeen – FCSB, 21:45

Joi, 28 august (retur) 

  • CFR Cluj – Hacken, 20:30
  • Universitatea Craiova – Bașakșehir, 20:30
  • FCSB – Aberdeen, 21:30
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
Observator
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
Fanatik.ro
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
18:24
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!
17:40
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”
17:27
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii”
17:15
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
16:42
FotoPremierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”