Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro” - Antena Sport

Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro”

Publicat: 15 august 2025, 12:38

Ștefan Baiaram, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top, după calificarea Universității Craiova în play-off-ul Conference League. Mijlocașul a marcat un gol superb în returul cu Spartak Trnava, în care oltenii au avut nevoie de prelungiri pentru a obține biletele pentru faza următoare a preliminariilor, fază în care se vor duela cu Bașakșehir. 

Giovanni Becali, impresarul lui Ștefan Baiaram, a dezvăluit că l-a propus pe acesta la mai multe echipe. Suma cerută în schimbul său este de 6-7 milioane de euro. 

Giovanni Becali a transmis că sunt șanse ca transferul lui Ștefan Baiaram să se realizeze până la finalul perioadei de mercato, în funcție de evoluțiile sale. Impresarul a transmis că l-a propus la echipe din campionate puternice, inclusiv Turcia. 

Da, eu l-am propus la 3-4 echipe importante. Le-am spus că prețul e între 5 milioane jumate, 6 milioane jumate, șapte. Și în cazul în care sunt interesați să intre pe fir cu domnul Rotaru, proprietarul clubului Craiova. Așteptăm. Cam așa ceva. 

Rotaru e un negociator foarte bun, dar de multe ori, nu că e obligat, înțelege și el. Sunt atâtea motive azi să închei un contract când e o diferență de cinci, șapte sute de mii sau chiar de un milion. Pentru că sunt atâtea premii să le pui ca bonus încât poți să ajungi la mai mult decât dacă ajungi la un acord. 

(n.r. La câte echipe l-a propus) Trei sau patru echipe, trei foarte bune și a patra bună. Numai la campionate mari. La campionate mari intră și Turcia, să știi”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro. 

Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova 

Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri de poarta adversă. 

Ştefan Baiaram a preluat şi a şutat puternic, de la 20 de metri de poartă. Portarul celor de la Sparta Trnava nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei superbe a mijlocaşului lui Mirel Rădoi. 

Ştefan Baiaram a ajuns astfel la patru goluri marcate, în cele opt meciuri bifate în acest start de sezon, în toate competiţiile. 

