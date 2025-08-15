Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top, după calificarea Universității Craiova în play-off-ul Conference League. Mijlocașul a marcat un gol superb în returul cu Spartak Trnava, în care oltenii au avut nevoie de prelungiri pentru a obține biletele pentru faza următoare a preliminariilor, fază în care se vor duela cu Bașakșehir.

Giovanni Becali, impresarul lui Ștefan Baiaram, a dezvăluit că l-a propus pe acesta la mai multe echipe. Suma cerută în schimbul său este de 6-7 milioane de euro.

Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top

Giovanni Becali a transmis că sunt șanse ca transferul lui Ștefan Baiaram să se realizeze până la finalul perioadei de mercato, în funcție de evoluțiile sale. Impresarul a transmis că l-a propus la echipe din campionate puternice, inclusiv Turcia.

„Da, eu l-am propus la 3-4 echipe importante. Le-am spus că prețul e între 5 milioane jumate, 6 milioane jumate, șapte. Și în cazul în care sunt interesați să intre pe fir cu domnul Rotaru, proprietarul clubului Craiova. Așteptăm. Cam așa ceva.