Dan Alexa, amintire fabuloasă din perioada în care îl antrena pe Gabi Tamaș. Cum l-a găsit după o seară pierdută - Antena Sport

Dan Alexa, amintire fabuloasă din perioada în care îl antrena pe Gabi Tamaș. Cum l-a găsit după o seară pierdută

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 15:55

Dan Alexa - Gabi Tamaș / Colaj Profimedia + Hepta

Dan Alexa a povestit recent o întâmplare fabuloasă din perioada în care l-a antrenat pe Gabriel Tamaș la Astra Giurgiu. “Chirurgul” a oferit detalii legate de cum a petrecut fundașul central la o terasă, după care a fost cel care a dat tonul la antrenamentul din dimineața următoare.

Cei doi foști jucători de profil defensiv au fost în postura de antrenor-fotbalist preț de 19 meciuri, la Astra.

Dan Alexa, anecdotă inedită cu Gabi Tamaș protagonist

Când a ajuns la Astra, Alexa a ținut să aibă o discuție cu Tamaș și să îi explice cum are de la el pretenția să nu vină la antrenament după ce bea cu o seară înainte, un obicei cunoscut pentru fostul fundaș de 41 de ani. Deși fundașul l-a asigurat că nu se va întâmpla așa ceva, un moment inedit l-a marcat pe cel poreclit “chirurgul” după o seară pierdută la o terasă de nonconformistul fundaș.

Primesc un telefon. «Du-te, te rog, că e Gabi la o terasă». Mă sună președintele, la ora 23:00. Era cu iz de scandal, se învolburase lumea. Mă duc, o terasă plină, el pe masă, pe scaune. «Mistere, vino încoa».

Zic: «Hai, bă, Gabi, să mergem, te rog eu». «Mister, dacă bei cu mine o bere, promit că merg», îmi zice. De la 11 la 4 dimineața. S-a făcut ora 4. Îi zic: «Băi, Gabi, te rog să mergem în cameră, în fine». Nu mai era nimeni pe terasă.

Plec în cameră și zic: «Mâine, te rog să nu vii la antrenament». Zice «Ok, fără probleme». Ajung acasă. La ora 9 aveam (n.r. antrenament). Noi, staff-ul, veneam cu o oră înainte de echipă. Eu pun ceasul la ora 8, când mă trezesc la ora 8, văd apeluri video: 4:30, 5:00, 5:15, 5:20, 5:30, 5:40.

Zic, gata, n-a dormit deloc, nu vine la antrenament. La Astra, la Ploiești, intri pe sub o tribună, e o poartă și când intri cu mașina e un drum lung și acolo vezi sala. Când, înaintez, înaintez și tot înaintam, el juca table cu ăla de tundea terenul.

Mamă, fii atent acum, spectacol. Era 9 dimineața. (n.r. Avea lângă el) O cafea, bună, mare. Zic «Gabi, ce faci?». «Joc table, Mister». «Hai puțin până la mine în birou». Își ia cafeaua, vine, se pune în fața mea.

El era bine, că îl vedeam, lucid. «Bă, te rog din sufletul meu, du-te acasă». El zice «De ce?». Bă, într-adevăr îmi dădea încredere, nu era praf. Îi zic, «Bine, faci o alergare ușoară și refacere». El îmi zice «Nu, nu, nu, trebuie să fac antrenament tare».

Eu zic: «Bă, tu ești nebun, n-ai dormit, nu e bine, dacă te accidentezi?». El zice: «Dacă azi mă antrenez ușor, nu o să pot să îmi revin până sâmbătă. Eu am nevoie să fiu primul la alergare».

A început alergarea, primul, alerga cu o tură în fața tuturor și îi înjura pe copii: «Bă, am băut toată noaptea». Bă, animal“, a povestit Dan Alexa în cadrul podcast-ului Fain & Simplu, moderat de Mihai Morar.

