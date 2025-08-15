Dan Alexa, amintire fabuloasă din perioada în care îl antrena pe Gabi Tamaș. Cum l-a găsit după o seară pierdută - Antena Sport

Dan Alexa a povestit recent o întâmplare fabuloasă din perioada în care l-a antrenat pe Gabriel Tamaș la Astra Giurgiu. “Chirurgul” a oferit detalii legate de cum a petrecut fundașul central la o terasă, după care a fost cel care a dat tonul la antrenamentul din dimineața următoare.

Cei doi foști jucători de profil defensiv au fost în postura de antrenor-fotbalist preț de 19 meciuri, la Astra.

Dan Alexa, anecdotă inedită cu Gabi Tamaș protagonist

Când a ajuns la Astra, Alexa a ținut să aibă o discuție cu Tamaș și să îi explice cum are de la el pretenția să nu vină la antrenament după ce bea cu o seară înainte, un obicei cunoscut pentru fostul fundaș de 41 de ani. Deși fundașul l-a asigurat că nu se va întâmpla așa ceva, un moment inedit l-a marcat pe cel poreclit “chirurgul” după o seară pierdută la o terasă de nonconformistul fundaș.

“Primesc un telefon. «Du-te, te rog, că e Gabi la o terasă». Mă sună președintele, la ora 23:00. Era cu iz de scandal, se învolburase lumea. Mă duc, o terasă plină, el pe masă, pe scaune. «Mistere, vino încoa».

Zic: «Hai, bă, Gabi, să mergem, te rog eu». «Mister, dacă bei cu mine o bere, promit că merg», îmi zice. De la 11 la 4 dimineața. S-a făcut ora 4. Îi zic: «Băi, Gabi, te rog să mergem în cameră, în fine». Nu mai era nimeni pe terasă.