Olimpiu Moruțan a spart gheața la Rapid! Primul gol a venit după o eroare uriașă a CFR-ului

Intrat pe teren înainte de finalul primei reprize, după ce s-a accidentat Talisson, Olimpiu Moruțan a reușit în cele din urmă să marcheze primul său gol la Rapid București.

Mijlocașul venit din Grecia a profitat de o mare eroare în defensiva echipei antrenate de Daniel Pancu și a înscris în premieră de la transferul pe Giulești.

Olimpiu Moruțan, primul gol în tricoul Rapidului

Olimpiu Moruțan a reușit să marcheze primul gol în tricoul celor de la Rapid București. S-a întâmplat în partida contra celor de la CFR Cluj, în etapa cu numărul 7 din play-off.

Mijlocașul român a profitat de o eroare în defensiva oaspeților și l-a învins pe Popa, în minutul 58 al disputei. Este primul gol de la revenirea în Liga 1 pentru Moruțan.