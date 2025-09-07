Andrei Nicolescu a anunțat ce sumă poate plăti Dinamo, de fapt, pentru transferul lui Matei Ilie - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunțat ce sumă poate plăti Dinamo, de fapt, pentru transferul lui Matei Ilie. Președintele „câinilor” a confirmat interesul lui fundașul central al celor de la CFR Cluj.

Nicolescu a dezvăluit că Dinamo poate achita „doar” 450.000 de euro pentru transferul lui Matei Ilie, după ce CFR Cluj a cerut suma de 700.000 de euro.

Oficialul „câinilor” a dezvăluit că s-au purtat negocieri, însă mutarea e greu de realizat din cauza prețului cerut de Neluțu Varga, care nu poate fi plătit de Dinamo.

„Au existat discuţii, dar suntem departe – preţul este prea mare, raportat la ce îşi propune Dinamo acum şi ce îşi propune CFR. Under-ul nu mai reprezenta o provocare pentru noi şi sper să nu mai reprezinte nici în viitor. Provocarea noastră sunt jucătorii români tineri cu potenţial foarte mare. Cei care au confirmat deja în România au preţuri pe care Dinamo nu le poate accesa acum. Cam 450.000 de euro este plafonul maxim la care ne-am încadrat pentru fiecare jucător.

În ceea ce priveşte aducerea altor jucători la Dinamo, până mâine seară, prin transfer, cred că este foarte complicat. Este o perioadă dificilă, şi având în vedere jucătorii cu care am încercat să închidem lotul, ce am reuşit – am reuşit, ce nu am reuşit – nu am reuşit”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.