Lando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club - Antena Sport

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 12:55

galerie foto Galerie (35)

Lando Norris, la petrecere după titlul mondial cucerit/ The Sun

Lando Norris a dat o petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa de la Abu Dhabi pe locul trei, loc care i-a fost suficient pentru a-şi trece în palmares primul titlu din carieră.

La scurt timp după ce cursa s-a încheiat, Lando Norris şi-a strâns prietenii, familia cât, mecanicii de la McLaren, cât şi rivalii din Formula 1 la un restaurant de lux de lângă circuitul Yas Marina.

Conform thesun.co.uk, Lando Norris a venit la petrecere alături de iubita lui. Magui Corceiro a fost alături de pilotul McLaren pe tot parcursul week-end-ului de cursă din Abu Dhabi, cei doi sărutându-se pe circuit după ce pilot a devenit oficial campion mondial (vezi galeria foto de la finalul articolului cu iubita lui Lando Norris).

De la marea petrecere nu au putut lipsi mecanicii lui Lando Norris de la McLaren, cât şi ceilalţi oficiali ai echipei britanice. Ei au avut ce să sărbătorească, ţinând cont de faptul că Norris este primul pilot după 17 ani care cucereşte titlul alătur de McLaren, ultimul fiind Lewis Hamilton.

Lando Norris a fost surprins şi alături de Charles Leclerc. Pilotul de la Ferrari a fost filmat în clubul unde a avut loc petrecerea, englezii mărturisind că nu a fost însă singurul pilot rival al lui Norris prezent.

De asemenea, englezii au mai dezvăluit că Lando Norris s-a descătuşat la petrecere şi a cântat alături de prieteni şi familie. “We are the Champions” şi “Sweet Caroline” au fost melodiile preferate ale britanicului care a cucerit primul titlu mondial din carieră.

“Ar putea fi singura dată când sărbătoresc un titlu. Sper să nu fie aşa, sunt încrezător că acesta nu va fi singurul titlu câştigat. Vreau să mă bucur de acest moment pentru că nu foarte mulţi oameni ajung să experimenteze ce am experimentat eu.

Deci vreau să petrec. Prietenii mei sper că au băut destul pentru că vreau să petrec alături de ei, e mai mult despre ei decât e despre mine. Mecanicii mei, inginerii…la naiba, avem teste joi dimineaţă, dar asta e”, a spus Lando Norris, înainte să meargă la petrecere, conform sursei citate anterior.

