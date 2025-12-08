Lando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club - Antena Sport

Lando Norris a dat o petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa de la Abu Dhabi pe locul trei, loc care i-a fost suficient pentru a-şi trece în palmares primul titlu din carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după ce cursa s-a încheiat, Lando Norris şi-a strâns prietenii, familia cât, mecanicii de la McLaren, cât şi rivalii din Formula 1 la un restaurant de lux de lângă circuitul Yas Marina.

Lando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial

Conform thesun.co.uk, Lando Norris a venit la petrecere alături de iubita lui. Magui Corceiro a fost alături de pilotul McLaren pe tot parcursul week-end-ului de cursă din Abu Dhabi, cei doi sărutându-se pe circuit după ce pilot a devenit oficial campion mondial (vezi galeria foto de la finalul articolului cu iubita lui Lando Norris).

De la marea petrecere nu au putut lipsi mecanicii lui Lando Norris de la McLaren, cât şi ceilalţi oficiali ai echipei britanice. Ei au avut ce să sărbătorească, ţinând cont de faptul că Norris este primul pilot după 17 ani care cucereşte titlul alătur de McLaren, ultimul fiind Lewis Hamilton.

Lando Norris a fost surprins şi alături de Charles Leclerc. Pilotul de la Ferrari a fost filmat în clubul unde a avut loc petrecerea, englezii mărturisind că nu a fost însă singurul pilot rival al lui Norris prezent.