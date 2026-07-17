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Dan Șucu, ședință de urgență la baza Rapidului! O eroare uriașă de management îl lasă fără 150.000 de euro

Daniel Işvanca Publicat: 17 iulie 2026, 16:02

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Dan Șucu, ședință de urgență la baza Rapidului! O eroare uriașă de management îl lasă fără 150.000 de euro

Dan Șucu și Victor Angelescu / Sportpictures

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Nici nu a început bine sezonul, că deja sunt probleme administrative la Rapid. Oficialii din Giulești l-au scos din sărite pe patronul Dan Șucu, după o eroare care îi va costa nu mai puțin de 150.000 de euro.

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Aceștia nu au reușit să ajungă la un acord cu portarul Dejan Iliev privind despărțirea pe cale amiablă, iar acum vor trebui să îi plătească jucătorului toți banii până la finalul contractului.

Dejan Iliev lasă Rapidul fără 150.000 de euro. Ce s-a întâmplat

Dejan Iliev nu face parte din planurile lui Daniel Pancu la Rapid, iar oficialii au încercat să găsească o soluție cu portarul pentru o despărțire pe cale amiabilă, în ciuda faptului că acesta mai avea contract încă un an în Giulești.

Macedoneanul și-a cerut cele trei salarii restante pentru a pleca, dar conducerea a refuzat, iar acum, vor trebui să scoată și mai mulți bani din buzunare. Fanatik.ro anunță că jucătorul și-a cerut toți banii pentru a semna rezilierea, adică 150.000 de euro.

Eroarea l-a înfuriat pe Dan Șucu, care, potrivit sursei citate, ar fi mers la baza de pregătire a formației alb-vișinii pentru a le cere socoteală angajaților săi.

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  • Doar două meciuri a jucat Dejan Iliev la Rapid
  • 350.000 de euro este cota de piață a portarului. 
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