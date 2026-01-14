Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării - Antena Sport

Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Stopperul de 20 de ani se va despărți de echipa de tineret a lui AC Milan pentru a semna cu „câinii”, fiind al doilea transfer al iernii realizat de trupa lui Zeljko Kopic, după cel al lui Valentin Țicu.
Inițial, Mario Felgueiras, directorul sportiv de la Universitatea Craiova, anunțase faptul că Matteo Duțu a ajuns la o înțelegere cu Dinamo. Oltenii au fost și ei interesați de tânărul jucător român, născut în Italia și cotat la suma de 250.000 de euro.
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo
Andrei Nicolescu a dezvăluit că transferul lui Matteo Duțu la Dinamo se va oficializa după ziua de joi, zi în care AC Milan se va duela cu Como în Serie A. Românul a fost inclus în lotul mare al trupei lui Allegri, așa cum s-a întâmplat și în runda trecută, cu Fiorentina.
De asemenea, Nicolescu a transmis că transferul lui Duțu la Dinamo este unul definitiv, AC Milan având opțiunea de răscumpărare.
„Nu e încă semnat, că va fi în lot pentru meciul de azi sau mâine, că are Milan intermediară. După ziua de mâine închidem (n.r – se transferă la Dinamo). Până nu semnăm şi nu avem hârtia semnată…
E un transfer definitiv cu opţiune de buy-back care poate avea loc până în vara asta pentru o anumită sumă sau pentru vara viitoare pentru o altă sumă.
Pentru noi Matteo este un jucător în care credem foarte mult şi care credem că se potriveşte cu proiectul nostru. O să fie tratat aşa cu Nikita, ca un senior”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
