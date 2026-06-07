Andrei Nicolescu, anunț despre plecarea de la Dinamo: “Mandatul meu e pe masa acționarilor”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost întrebat direct dacă viitorul său este legat de echipa bucureșteană, asta după ce în presă a apărut informația că ar putea să plece de la trupa bucureșteană.
Venit la club pe când echipa era în liga secundă și spera la promovare, Andrei Nicolescu a reușit să aducă un progres de la an la an la echipa alb-roșie.
Andrei Nicolescu, anunț despre viitorul său la Dinamo
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu spune că nu intenționează să plece de la formația bucureșteană și că din punctul său de vedere o să continue la echipă și în sezonul viitor. Totuși, acesta recunoaște că acționarii au putere de decizie în privința sa și pot să-l îndepărteze de la club în orice moment.
“Face parte din crema asta a zvonisticii presei, ce pot să spun, e o chestie la care nu are rost să răpsund. Nu e un subiect ăsta (n.r. plecarea de la Dinamo). Mecanismul e clar, la sfârșitul fiecărui sezon facem un raport, abordăm exact ce am atins și nu am atins.
Mandatul meu e tot timpul pe masa acționarilor, din perspectiva asta nu e o noutate. Planul este să mergem în continuare împreună la drum. Evident, decizia este a acționarilor”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.
Rezultatele lui Dinamo de la venirea lui Andrei Nicolescu la conducerea clubului
În luna feburarie a anului 2023, când Dinamo era pe loc de play-out în liga secundă, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu au preluat acțiunile deținute de Dorin Șerdean și au devenit astfel acționari ai clubului bucureștean. Au urmat câteva luni incredibile, în care “câinii” au prins play-off-ul în ultima etapă, iar după au obținut un loc suficient pentru calificarea la baraj.
Acolo s-au impus în fața celor de la FC Argeș, în dublă manșă, și au reușit astfel să revină în Liga 1 după doar un sezon. Prima stagiune a fost dificilă și, tot în ultima etapă, din play-out, bucureștenii au prins loc de baraj și au obținut rămânerea în primul eșalon după o dublă cu Csikszereda.
Acum, ultimele două sezoane au adus rezultate mult mai bune. Mai întâi, în 2024-2025, Dinamo s-a calificat în play-off și a terminat pe locul 6, pentru ca în acest ultim sezon să fie din nou în play-off, terminând pe locul 4 și jucând barajul de calificare în cupele europene cu FCSB, partidă pierdută însă, 1-2.
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