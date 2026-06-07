Andrei Nicolescu, anunț despre plecarea de la Dinamo: “Mandatul meu e pe masa acționarilor”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost întrebat direct dacă viitorul său este legat de echipa bucureșteană, asta după ce în presă a apărut informația că ar putea să plece de la trupa bucureșteană.

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Venit la club pe când echipa era în liga secundă și spera la promovare, Andrei Nicolescu a reușit să aducă un progres de la an la an la echipa alb-roșie.

Andrei Nicolescu, anunț despre viitorul său la Dinamo

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu spune că nu intenționează să plece de la formația bucureșteană și că din punctul său de vedere o să continue la echipă și în sezonul viitor. Totuși, acesta recunoaște că acționarii au putere de decizie în privința sa și pot să-l îndepărteze de la club în orice moment.

“Face parte din crema asta a zvonisticii presei, ce pot să spun, e o chestie la care nu are rost să răpsund. Nu e un subiect ăsta (n.r. plecarea de la Dinamo). Mecanismul e clar, la sfârșitul fiecărui sezon facem un raport, abordăm exact ce am atins și nu am atins.

Mandatul meu e tot timpul pe masa acționarilor, din perspectiva asta nu e o noutate. Planul este să mergem în continuare împreună la drum. Evident, decizia este a acționarilor”, a spus Andrei Nicolescu la Fanatik.