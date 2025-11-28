Meci de Cupă cu 17 cartonaşe roşii! Partida s-a încheiat cu o bătaie generală şi cu oameni la spital - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 28 noiembrie 2025, 22:45

Meci cu 17 cartonaşe roşii în Bolivia / captura X

17 cartonaşe roşii au fost acordate marţi în meciul dintre Real Oruro şi Blooming, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Cupei Boliviei, scor 2-2.

Meciul dintre Totora Real Oruro şi Blooming, manşă secundă din sferturile de finală ale Cupei Boliviei, a început cu un gol al gazdelor, marcat de Julio Vila, în minutul 23. Franco Posse a egalat în minutul 61, iar patru minute mai târziu acelaşi jucător a adus oaspeţii în avantaj. Arbitrul Castillo a acordat primul cartonaş roşu în minutul 77, unui jucător aflat pe bancă, Cesar Menacho, de la Blooming, pentru ca gazdele de la Real Oruro să primească penalty, transformat de Sebastian Zeballos în minutul 84. Tabela arăta un scor egal, 2-2, iar oaspeţii de la Blooming erau calificaţi în semifinale, datorită victoriei din tur, 2-1.

Meci şocant, în Cupa Boliviei, cu o bătaie generală şi 17 cartonaşe roşii!

Arbitrul a fluierat finalul meciului în minutul 90+11, iar Zeballos şi Vila, au început să se împingă. În câteva secunde jucătorii celor două echipe erau deja angrenaţi într-o încăierare generală, ce a cuprins şi oamenii de pe băcile de rezerve, inclusiv antrenorul lui Real Oruro, argentinianul Marcelo Robledo. Arbitrul Castillo a arătat 16 cartonaşe roşii, eliminând alţi şase jucători de la Blooming şi cinci de la Oruro, plus antrenorul Robledo. Celelalte cartonaşe roşii au fost acordate altor persoane din staff-ul celor două echipe.

A fost necesară intervenţia scutierilor, care au apelat la spray-uri cu piper. Vineri, clubul Blooming a distribuit un videoclip pe Instagram în care spunea că un membru al personalului lor de securitate a fost operat pentru o fractură de pomete suferită în timpul violenţelor. În replică, Oruro a postat pe Instagram o fotografie care îl arată pe Robledo în spital, după încăierare.

Blooming s-a calificat în semifinalele Cupei Boliviei, unde va juca împotriva formaţiei Club Bolivar.

