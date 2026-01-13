Andrei Nicolescu s-a enervat: "Am fost luat la mişto". Întrebarea care îl deranjează: "De ce toată lumea e disperată" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, este deranjat de întrebările pe care “câinii” le primesc legate de transferuri. În această iarnă, Dinamo l-a adus pe Valentin Ţicu, fostul jucător de la Petrolul, din postura de jucător liber de contract.
Pe radarul dinamoviştilor se află şi Vladislav Blănuţă, lucru confirmat chiar de către Andrei Nicolescu, cel care a dezvăluit că echipa din Ştefan cel Mare a înaintat deja o ofertă către Dinamo Kiev.
Andrei Nicolescu, deranjat de întrebările legate de transferuri: “Creează presiune”
Cu toate acestea, preşedintele lui Dinamo nu înţelege de ce toată lumea aşteaptă de la echipa sa să facă mai multe transferuri.
De asemenea, Andrei Nicolescu este deranjat şi de faptul că echipele care încep negocierile direct cu jucătorii aflaţi sub contract şi nu cu cluburile de care aparţin nu sunt sancţionate aşa cum ar trebui:
“Ce trasferuri ați văzut la celelalte echipe? Dinamo arată bine. Nu înțeleg de ce toată lumea e disperată că nu transferăm. Sunt întrebări tot timpul: Unde sunt transferurile? Kopic a spus foarte clar: avem discuțiile noastre, avem țintele noastre. când o să le rezolvăm, o să le rezolvăm.
Nu are nevoie de întrebările astea redundante, care creează presiune. Când o se întâmple, o să se întâmple. Atâta timp cât noi nu avem informații concrete, ce putem să răspundem la aceste întrebări?
Am spus, și am fost luat la mișto, că vreau ca Dinamo să fie cel mai respectat club în anul 2028. Vorbești cu un jucător aflat sub contract, acest lucru ar trebui penalizat”, a declarat Andrei Nicolescu, la digisport.ro.
După 21 de etape, Dinamo se află pe locul 4 în Liga 1, dar echipa lui Zeljko Kopic este la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Primul meci din 2026 pentru “câini” va avea loc duminică, 18 ianuarie, pe Arena Naţională, împotriva celor de la U Cluj.
- FCSB, gata să facă încă două transferuri: “Fotbalişti, nu jucători! Felicit conducerea”
- Adrian Mutu nu are dubii! De ce ar avea nevoie Dinamo pentru a fi o adevărată candidată la titlu
- Victor Angelescu a făcut anunțul! Suma pentru care Alex Dobre poate pleca de la Rapid
- Probleme pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: “Mergem la FIFA”
- Gigi Becali a făcut toate calculele, înainte de reluarea sezonului: “Suntem cei mai puternici! Detaşat”