Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta "ciudată" pentru fostul atacant de la FCU Craiova - Antena Sport

Vladislav Blănuţă este în continuare dorit de Dinamo, echipă care a înaintat deja o ofertă scrisă pentru fostul atacant de la FCU Craiova. Există şi un mare semn de întrebare în privinţa eligibilităţii atacantului, care a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, iar “câinii” aşteaptă un răspuns de la FIFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până atunci, Dinamo a făcut o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru Blănuţă, dar această sumă nu va ajunge imediat la Dinamo Kiev.

Oferta făcută de Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă

Concret, Dinamo plănuieşte să îl aducă pe Blănuţă sub comanda lui Zeljko Kopic sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon, mutarea de acum urmând să se realizeze gratis.

Din sezonul 2026/27, Blănuţă ar urma să fie împrumutat din nou de Dinamo, de data aceasta în schimbul sumei de 100.000 de euro. La finalul acestui împrumut, “câinii” ar urma să aibă opţiunea de cumpărare definitivă pentru 1,5 milioane de euro, potrivit fanatik.ro.

Până atunci, cele două echipe trebuie să primească un răspuns de la FIFA, în cazul dreptului de joc al lui Blănuţă. Chiar dacă a jucat deja pentru FCU Craiova şi Dinamo Kiev în acest sezon, “câinii” speră să se ia în calcul faptul că echipa lui Adrian Mititelu a fost exclusă din competiţie.