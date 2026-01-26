AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei, de la decizia luată de Gigi Becali după eșecul cu FCSB până la eliminarea campioanei en-titre de la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Premieră în 4 ani

Gigi Becali s-a dus în cantonamentul FCSB-ului după umilința cu CFR Cluj. Patronul le-a cerut socoteală jucătorilor. De patru ani n-a mai fost Gigi Becali la antrenamentele echipei sale.

2. Vești bune pentru Lucescu

Mircea Lucescu a fost externat marți din spital după ce a avut probleme medicale. Selecționerul va fi monitorizat de specialiștii care i-au recomandat prudență și controale regulate în perioada următoare.