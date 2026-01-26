AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei, de la decizia luată de Gigi Becali după eșecul cu FCSB până la eliminarea campioanei en-titre de la Australian Open.
1. Premieră în 4 ani
Gigi Becali s-a dus în cantonamentul FCSB-ului după umilința cu CFR Cluj. Patronul le-a cerut socoteală jucătorilor. De patru ani n-a mai fost Gigi Becali la antrenamentele echipei sale.
2. Vești bune pentru Lucescu
Mircea Lucescu a fost externat marți din spital după ce a avut probleme medicale. Selecționerul va fi monitorizat de specialiștii care i-au recomandat prudență și controale regulate în perioada următoare.
3. E ca și plecat
Pe as.ro afli jucătorul la care vrea să renunțe Universitatea Craiova în iarnă. “Sunt deciziile antrenorului”, a spus Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor.
4. Chivu, arbitrat de Kovacs
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul lui Inter din Liga Campionilor cu Borussia Dortmund. Echipa lui Chivu luptă pentru calificarea directă în optimi.
5. Campioana en-titre e out
Madison Keys a fost eliminată în optimile de finală de la Australian Open. Campioana en-titre de la Melbourne a pierdut în fața compatrioatei Jessica Pegula.

