Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 ianuarie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 ianuarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 26 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 17:49

Comentarii

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei, de la decizia luată de Gigi Becali după eșecul cu FCSB până la eliminarea campioanei en-titre de la Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Premieră în 4 ani

Gigi Becali s-a dus în cantonamentul FCSB-ului după umilința cu CFR Cluj. Patronul le-a cerut socoteală jucătorilor. De patru ani n-a mai fost Gigi Becali la antrenamentele echipei sale.

2. Vești bune pentru Lucescu

Mircea Lucescu a fost externat marți din spital după ce a avut probleme medicale. Selecționerul va fi monitorizat de specialiștii care i-au recomandat prudență și controale regulate în perioada următoare.

Reclamă
Reclamă

3. E ca și plecat

Pe as.ro afli jucătorul la care vrea să renunțe Universitatea Craiova în iarnă. “Sunt deciziile antrenorului”, a spus Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor.

4. Chivu, arbitrat de Kovacs

Fenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetătoriFenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetători
Reclamă

Istvan Kovacs a fost delegat la meciul lui Inter din Liga Campionilor cu Borussia Dortmund. Echipa lui Chivu luptă pentru calificarea directă în optimi.

5. Campioana en-titre e out

Madison Keys a fost eliminată în optimile de finală de la Australian Open. Campioana en-titre de la Melbourne a pierdut în fața compatrioatei Jessica Pegula.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e chiar fratele său! Unde ar putea fi găsit: „Curenții sunt foarte puternici”
Fanatik.ro
Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e chiar fratele său! Unde ar putea fi găsit: „Curenții sunt foarte puternici”
19:47
Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: „Asta nu mai e treaba mea”
19:21
Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Gruparea lui Laszlo Balint se ține tare în lupta la play-off
19:08
UPDATEMoment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda
18:46
Carlo Ancelotti, gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026. Negocieri avansate
18:35
România şi-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra
18:29
CFR Cluj a oficializat transferul, după victoria fabuloasă cu FCSB. Cine este jucătorul revenit în Gruia
Vezi toate știrile
1 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia