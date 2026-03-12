Home | Atletism | Istorie în atletism! Armand Duplantis a doborât pentru a 15-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
VIDEO

Istorie în atletism! Armand Duplantis a doborât pentru a 15-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina

Andrei Nicolae Publicat: 12 martie 2026, 23:12

Istorie în atletism! Armand Duplantis a doborât pentru a 15-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina

Armand Duplantis / Colaj Profimedia

Armand Duplantis, atletul suedez de doar 26 de ani, a doborât din nou recordul mondial la săritura cu prăjina.

Reușita fabuloasă a sportivului nordic a venit chiar la un eveniment ce poartă porecla sa, “Mondo Classic”, care a avut loc în Uppsala, Suedia.

Armand Duplantis, un nou record mondial doborât

La competiția desfășurată în țara pe care o reprezintă, Duplantis a avut patru sărituri. La primele trei, rezultatele sale au fost următoarele: 5.65, 5.90 și 6.08.

La cea de-a patra, “Mondo” a rescris istoria și a depășit bara care se afla la înălțimea uluitoare de 6 metri și 31 de centimetri. Suedezul a lovit ușor bara, însă aceasta nu s-a desprins de pe suport, astfel că tentativa sa a fost validată.

Astfel, Duplantis a reușit să doboare pentru a 15-a oară recordul mondial pe care îl deține din februarie 2020 încoace. Prima dată când “Mondo” a doborât recordul s-a întâmplat în februarie 2020, când a depășit borna setată de Renaud Lavillenie și a sărit peste 6 metri și 17 centimetri la Torun, în Polonia.

Acum, la șase ani distanță, Duplantis a reușit să își doboare din nou recordul, iar acesta va avea o nouă șansă să facă acest lucru la Campionatele Mondiale de Atletism în sală din Torun, orașul unde a început totul. De-a lungul carierei sale, atletul de 26 de ani a câștigat două titluri olimpice, șase mondiale și patru titluri europene.

0:05

