Istorie în atletism! Armand Duplantis a doborât pentru a 15-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina

Armand Duplantis, atletul suedez de doar 26 de ani, a doborât din nou recordul mondial la săritura cu prăjina.
Reușita fabuloasă a sportivului nordic a venit chiar la un eveniment ce poartă porecla sa, “Mondo Classic”, care a avut loc în Uppsala, Suedia.
Armand Duplantis, un nou record mondial doborât
La competiția desfășurată în țara pe care o reprezintă, Duplantis a avut patru sărituri. La primele trei, rezultatele sale au fost următoarele: 5.65, 5.90 și 6.08.
La cea de-a patra, “Mondo” a rescris istoria și a depășit bara care se afla la înălțimea uluitoare de 6 metri și 31 de centimetri. Suedezul a lovit ușor bara, însă aceasta nu s-a desprins de pe suport, astfel că tentativa sa a fost validată.
Astfel, Duplantis a reușit să doboare pentru a 15-a oară recordul mondial pe care îl deține din februarie 2020 încoace. Prima dată când “Mondo” a doborât recordul s-a întâmplat în februarie 2020, când a depășit borna setată de Renaud Lavillenie și a sărit peste 6 metri și 17 centimetri la Torun, în Polonia.
Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 clear a World Record of 6.31m in the Pole Vault in Uppsala!
World Record No. 15 of his career.🐐🔥pic.twitter.com/7qxuzFbvlB
— Track & Field Gazette (@TrackGazette) March 12, 2026
Acum, la șase ani distanță, Duplantis a reușit să își doboare din nou recordul, iar acesta va avea o nouă șansă să facă acest lucru la Campionatele Mondiale de Atletism în sală din Torun, orașul unde a început totul. De-a lungul carierei sale, atletul de 26 de ani a câștigat două titluri olimpice, șase mondiale și patru titluri europene.
