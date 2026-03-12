Dezvăluiri despre plecarea lui Pintilii de la FCSB. Mihai Stoica a vrut să-l convingă să rămână: “Te-ai grăbit”

Mihai Stoica a fost prezent joi seara în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre situația actuală de la FCSB. Cu această ocazie, președintele Consiliului de Administrație al clubului a discutat și despre cum a încercat să îl convingă pe Mihai Pintilii să rămână la club, precum și despre propunerea pe care i-a făcut-o.
FCSB a trecut printr-un șoc acum o săptămână, atunci când Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să plece de la echipă după eșecul categoric contra Universității Cluj din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-3. Primul care și-a anunțat demisia a fost cipriotul, după care secundul său a transmis și el că nu va mai continua la trupa roș-albastră.
Ce dialog au purtat Mihai Stoica și Pintilii despre plecarea de la FCSB
Recent, Mihai Stoica a discutat despre aceste plecări și a spus că dacă în cazul lui Charalambous s-a resemnat, pe Pintilii a încercat să îl facă să rămână. Oficialul echipei care va evolua în play-out a spus cum a decurs dialogul cu antrenorul și a dezvăluit că i-a propus inclusiv să meargă la echipa a doua, ținând cont că mai avea de așteptat până să primească licența Pro și să poată ocupa funcția de principal la alt club.
“Eu i-am spus «Cred că te-ai grăbit». Elias a plecat, chiar l-am înţeles când a spus că jucătorii se prezintă la modul ăsta, asta a zis «E prea mult».
Dar i-am zis «Pinti, nu te înţeleg, de ce nu ai venit să spui că te pui la dispoziţia clubului?» E copilul acestui club. «N-aş fi vrut să se creadă că, dacă vine un alt antrenor, eu stau la cotitură». «N-ai la ce cotitură să stai, că mai ai vreo 3 ani până când iei licenţa Pro».
Ne putea ajuta, dar a fost decizia lui. Îi respectăm decizia. Putea merge la echipa a doua. N-am spus neapărat la echipa a doua, că te poţi duce supervizor, că are sâmbătă la 12 meci la Popeşti Leordeni şi vor merge câţiva jucători de la prima echipă să joace.
Poţi fi un liant. Ţin minte declaraţia lui Pinti, că idolul lui e Mirel Rădoi, dar nu ştia că va veni Mirel Rădoi, atunci când şi-a dat demisia. Fiecare îşi decide soarta“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
Mirel Rădoi, omul care l-a înlocuit pe Elias Charalambous la FCSB, a venit cu un staff complet nou la FCSB, echipă la care va debuta pe bancă în primul meci din play-out, cel cu Metaloglobus de duminică.
