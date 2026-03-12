Dezvăluiri despre plecarea lui Pintilii de la FCSB. Mihai Stoica a vrut să-l convingă să rămână: “Te-ai grăbit”

Mihai Stoica a fost prezent joi seara în cadrul unei emisiuni, unde a vorbit despre situația actuală de la FCSB. Cu această ocazie, președintele Consiliului de Administrație al clubului a discutat și despre cum a încercat să îl convingă pe Mihai Pintilii să rămână la club, precum și despre propunerea pe care i-a făcut-o.

FCSB a trecut printr-un șoc acum o săptămână, atunci când Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să plece de la echipă după eșecul categoric contra Universității Cluj din ultima etapă a sezonului regulat, scor 1-3. Primul care și-a anunțat demisia a fost cipriotul, după care secundul său a transmis și el că nu va mai continua la trupa roș-albastră.

Ce dialog au purtat Mihai Stoica și Pintilii despre plecarea de la FCSB

Recent, Mihai Stoica a discutat despre aceste plecări și a spus că dacă în cazul lui Charalambous s-a resemnat, pe Pintilii a încercat să îl facă să rămână. Oficialul echipei care va evolua în play-out a spus cum a decurs dialogul cu antrenorul și a dezvăluit că i-a propus inclusiv să meargă la echipa a doua, ținând cont că mai avea de așteptat până să primească licența Pro și să poată ocupa funcția de principal la alt club.

“Eu i-am spus «Cred că te-ai grăbit». Elias a plecat, chiar l-am înţeles când a spus că jucătorii se prezintă la modul ăsta, asta a zis «E prea mult».

Dar i-am zis «Pinti, nu te înţeleg, de ce nu ai venit să spui că te pui la dispoziţia clubului?» E copilul acestui club. «N-aş fi vrut să se creadă că, dacă vine un alt antrenor, eu stau la cotitură». «N-ai la ce cotitură să stai, că mai ai vreo 3 ani până când iei licenţa Pro».