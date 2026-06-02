E oficial! Antrenor demis în Liga 1. “Baftă și succes în continuare”

Farul Constanța a anunțat oficial plecarea lui Flavius Stoican.
“Farul Constanța și antrenorul Flavius Stoican au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale”, este mesajul oficial postat de clubul patronat de Gică Popescu.
(știrea inițială)
Flavius Stoican pleacă de la Farul Constanța, iar un anunț oficial al clubului urmează să fie făcut astăzi.
Tehnicianul a avut un palmares șters la Farul, iar în șapte partide nu a reușit vreo victorie, având nevoie de penalty-uri pentru a se salva de la retrogradare, cu Chindia.
Stoican și-a luat deja rămas bun de la Farul. „Am venit, ne-am salvat, obiectiv îndeplinit! Baftă și succes în continuare, Farul!”, a spus pentru gsp.ro.
Decizia lui vine la scurt timp, după ce Ioan Becali a anunțat că favoriți să preia Farul Constanța sunt Ionuț Chirilă și Mihai Teja.
