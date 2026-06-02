Un mare rapidist îl face praf pe Daniel Pancu: “Ciorbă reîncălzită!”

Daniel Pancu este noul antrenor de la Rapid. Mutarea a fost una cu scandal, din perspectiva plecării pe care tehnicianul a avut-o de la CFR Cluj.

Daniel Pancu, cunoscut drept jucător-simbol al Rapidului, este criticat de Florin Manea, cunoscut și el pentru simpatia de o poartă culorilor vișinii.

Florin Manea, băiatul regretatului Nicolae Manea, recunoaște că el și Daniel Pancu nu s-au înțeles.

„(n.r. ce părere aveți despre revenirea lui Daniel Pancu la Rapid?) Vrei să fiu sincer? Ciorbă reîncălzită! (n.r. deci nu credeți că va putea face mai multe decât predecesorii săi?) Sincer, nu! Dar poate o să mă surprindă.

Atunci când domnul Angelescu iarăși nu și-a atins obiectivul, lumea mi-a spus că am avut dreptate. Păi, am dreptate, pentru că eu nu am nicio răutate față de Rapid. Eu și în condițiile astea mi-am dorit să câștige campionatul anul trecut. Și anul acesta vreau să-l câștige.