Flavius Stoican, demis și înlocuit cu Ionuț Chirilă? Impresarul lui Gică Hagi anunță schimbări la Farul Constanța

Flavius Stoican are zilele numărate la Farul Constanța, acolo unde se pregătește numirea unui nou antrenor. Cel care îi este impresar lui Gică Hagi și un apropiat de familie, Ioan Becali, vine cu o propunere incredibilă pentru banca echipei.

Ionuț Chirilă și Mihai Teja ar fi pe lista lui Gică Popescu, cel care este acum acționar majoritar la Farul Constanța. Ioan Becali anunță că Alibec va continua la Farul, dar la echipă se anunță schimbări importante.

„Alibec continuă… Pentru Alibec se pot sacrifica. Alibec e de acolo, este de-al locului. Când îți trece glonțul pe la ureche nu ai ce să mai faci… A cheltuit mulți bani Gică cu hotelul, milioane… din buzunarul lui. Gică Popescu și-a jucat practic tot capitalul lui cu echipa asta.

Trebuie să fie atent ce jucători aduce. Cum să joci cu Larie la 39 de ani… Țîru, Vînă… La Farul se potrivea Gică antrenor. Altul nu știu dacă are răbdarea lui Gică, el avea pentru că era investiția lui. Dacă aș fi la Farul, aș încerca cu Ionuț Chirilă. Aș mai încerca un Teja, calm, liniștit, răbdător. Pe Ionuț Chirilă îl lăsam 7 etape, obligatoriu, indiferent dacă le pierdea, și vedeam unde este. El a format o grămadă de jucători tineri și a salvat Dinamo de două ori”, a declarat Ioan Becali, citat de fanatik.ro.

Ioan Becali: “Gică Popescu caută antrenor”

“Le-a trecut glonțul pe lângă ureche acum… Nu au ce să vândă anul acesta, nu știu ce o să facă. Gică Popescu a venit și a găsit echipa așa. Și antrenorul a fost una din responsabilitățile lui Popescu, că el l-a adus. Nu cred că Stoican mai rămâne, știu sigur. Gică caută antrenor. Sabău ar fi extraordinar, dar am auzit că nu vine pe sumele care se dau la Farul. La Farul, un antrenor poate lua 5 mii, 6 mii… excepție s-a făcut la Alibec, care a luat mai mult. Farul nu a avut under… Normal că a suferit Hagi, aseară nu a dormit. Oricât ar fi de concentrat pe echipa națională, la barajele astea nu avea cum să stea liniștit”, a afirmat Ioan Becali.