Home | Fotbal | Liga 1 | Flavius Stoican, demis și înlocuit cu Ionuț Chirilă? Impresarul lui Gică Hagi anunță schimbări la Farul Constanța

Flavius Stoican, demis și înlocuit cu Ionuț Chirilă? Impresarul lui Gică Hagi anunță schimbări la Farul Constanța

Radu Constantin Publicat: 2 iunie 2026, 9:20

Comentarii
Flavius Stoican, demis și înlocuit cu Ionuț Chirilă? Impresarul lui Gică Hagi anunță schimbări la Farul Constanța
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Flavius Stoican are zilele numărate la Farul Constanța, acolo unde se pregătește numirea unui nou antrenor. Cel care îi este impresar lui Gică Hagi și un apropiat de familie, Ioan Becali, vine cu o propunere incredibilă pentru banca echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuț Chirilă și Mihai Teja ar fi pe lista lui Gică Popescu, cel care este acum acționar majoritar la Farul Constanța. Ioan Becali anunță că Alibec va continua la Farul, dar la echipă se anunță schimbări importante.

„Alibec continuă… Pentru Alibec se pot sacrifica. Alibec e de acolo, este de-al locului. Când îți trece glonțul pe la ureche nu ai ce să mai faci… A cheltuit mulți bani Gică cu hotelul, milioane… din buzunarul lui. Gică Popescu și-a jucat practic tot capitalul lui cu echipa asta.

Trebuie să fie atent ce jucători aduce. Cum să joci cu Larie la 39 de ani… Țîru, Vînă… La Farul se potrivea Gică antrenor. Altul nu știu dacă are răbdarea lui Gică, el avea pentru că era investiția lui. Dacă aș fi la Farul, aș încerca cu Ionuț Chirilă. Aș mai încerca un Teja, calm, liniștit, răbdător. Pe Ionuț Chirilă îl lăsam 7 etape, obligatoriu, indiferent dacă le pierdea, și vedeam unde este. El a format o grămadă de jucători tineri și a salvat Dinamo de două ori”, a declarat Ioan Becali, citat de fanatik.ro.

Ioan Becali: “Gică Popescu caută antrenor”

“Le-a trecut glonțul pe lângă ureche acum… Nu au ce să vândă anul acesta, nu știu ce o să facă. Gică Popescu a venit și a găsit echipa așa. Și antrenorul a fost una din responsabilitățile lui Popescu, că el l-a adus. Nu cred că Stoican mai rămâne, știu sigur. Gică caută antrenor. Sabău ar fi extraordinar, dar am auzit că nu vine pe sumele care se dau la Farul. La Farul, un antrenor poate lua 5 mii, 6 mii… excepție s-a făcut la Alibec, care a luat mai mult. Farul nu a avut under… Normal că a suferit Hagi, aseară nu a dormit. Oricât ar fi de concentrat pe echipa națională, la barajele astea nu avea cum să stea liniștit”, a afirmat Ioan Becali.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Observator
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
14:14

L’Equipe a lăudat-o pe Sorana Cîrstea chiar după eşecul de la Roland Garros: “Exemplară”
14:01

Greșeala „cât casa” a rebelului Higuita, care a eliminat Columbia la Mondialul din 1990
13:38

Suma uriaşă pe care a adunat-o din tenis Sorana Cîrstea în 2026! S-a îmbogăţit după Roland Garros
13:37

Un mare rapidist îl face praf pe Daniel Pancu: “Ciorbă reîncălzită!”
13:30

Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
13:05

Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva 0-6, 3-6. Drumul Soranei se opreşte în sferturi la Roland Garros
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng 3 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 4 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 5 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 6 FotoCât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo