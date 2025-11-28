Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare

Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 12:37

Comentarii
Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare

Daniel Bîrligea, după Steaua Roșie - FCSB / Sport Pictures

FCSB îl poate pierde pe Daniel Bîrligea pentru următoarele meciuri din finalul acestui an calendaristic. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că atacantul a jucat cu dureri în timpul partidei cu Steaua Roșie, iar faptul că a forțat îi poate aduce probleme și mai mari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a suferit a patra înfrângere la rând în faza ligii a Europa League, scor 0-1 contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au jucat din minutul 27 în 10 oameni. După ce roș-albaștrii au avut o prestație lamentabilă pe “Marakana”, acum pot primi o nouă veste proastă.

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?

În cadrul unei intervenții la o emisiune, Mihai Stoica a primit o întrebare legată de declarația extrem de dură pe care a oferit-o Daniel Bîrligea, când atacantul s-a criticat singur. Președintele CA de la FCSB a răspuns și a venit cu o dezvăluire care le dă cu siguranță emoții suporterilor echipei.

Bîrligea avea probleme înainte de meciul cu Steaua Roșie, însă a ales să evolueze la Belgrad pentru a-și ajuta echipa, potrivit fanatik.ro. La pauză, atacantul de 25 de ani a fost întrebat dacă mai poate continua, iar el a răspuns afirmativ, forțându-se să joace cu problemele respective.

Acum, Bîrligea “tremură”, fiind expus la pericolul unei accidentări după ce a fost integralist în meciul pierdut de echipa sa. Mihai Stoica a dezvăluit că atacantul urmează să aibă o întâlnire cu doctorul echipei, care îi va evalua situația medicală.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Observator
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
12:11
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu
11:53
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct
11:35
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026
11:33
VIDEOScene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
10:54
VIDEOFinal interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final
10:18
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând