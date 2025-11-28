Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare - Antena Sport

FCSB îl poate pierde pe Daniel Bîrligea pentru următoarele meciuri din finalul acestui an calendaristic. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că atacantul a jucat cu dureri în timpul partidei cu Steaua Roșie, iar faptul că a forțat îi poate aduce probleme și mai mari.

FCSB a suferit a patra înfrângere la rând în faza ligii a Europa League, scor 0-1 contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au jucat din minutul 27 în 10 oameni. După ce roș-albaștrii au avut o prestație lamentabilă pe “Marakana”, acum pot primi o nouă veste proastă.

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?

În cadrul unei intervenții la o emisiune, Mihai Stoica a primit o întrebare legată de declarația extrem de dură pe care a oferit-o Daniel Bîrligea, când atacantul s-a criticat singur. Președintele CA de la FCSB a răspuns și a venit cu o dezvăluire care le dă cu siguranță emoții suporterilor echipei.

Bîrligea avea probleme înainte de meciul cu Steaua Roșie, însă a ales să evolueze la Belgrad pentru a-și ajuta echipa, potrivit fanatik.ro. La pauză, atacantul de 25 de ani a fost întrebat dacă mai poate continua, iar el a răspuns afirmativ, forțându-se să joace cu problemele respective.

Acum, Bîrligea “tremură”, fiind expus la pericolul unei accidentări după ce a fost integralist în meciul pierdut de echipa sa. Mihai Stoica a dezvăluit că atacantul urmează să aibă o întâlnire cu doctorul echipei, care îi va evalua situația medicală.