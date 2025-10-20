Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii” - Antena Sport

În ziua în care Iuliu Mureșan a fost numit în funcția de președinte, CFR Cluj a suferit un nou eșec în Liga 1. Gruparea „feroviară” a pierdut cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești.

Jocul ardelenilor a fost unul destul de bun în prima repriză, dar atitudinea jucătorilor a fost diferită după pauză, când prahovenii au marcat și unicul gol al partidei.

Andrea Mandorlini nu și-a iertat jucătorii, după 0-1 cu Petrolul

CFR Cluj nu găsește luminița de la capătul tunelului, iar formația antrenată de Andrea Mandorlini a suferit al patrulea eșec din acest sezon în campionatul intern.

Cu Kurt Zouma și Islam Slimani în primul 11, ardelenii nu au produs pericol la poarta adversă și au rămas în continuare la distanță mare de play-off. După fluierul final, tehnicianul italian a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi.

„Nu mă așteptam la acest joc, sunt surprins. Am făcut un meci, nu mă așteptam. A trecut ceva timp de când nu am reușit să câștigăm, deși muncim mult. Sunt dezamăgit de modul în care echipa a arătat astăzi.