Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii” - Antena Sport

În ziua în care Iuliu Mureșan a fost numit în funcția de președinte, CFR Cluj a suferit un nou eșec în Liga 1. Gruparea „feroviară” a pierdut cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești.
Jocul ardelenilor a fost unul destul de bun în prima repriză, dar atitudinea jucătorilor a fost diferită după pauză, când prahovenii au marcat și unicul gol al partidei.
Andrea Mandorlini nu și-a iertat jucătorii, după 0-1 cu Petrolul
CFR Cluj nu găsește luminița de la capătul tunelului, iar formația antrenată de Andrea Mandorlini a suferit al patrulea eșec din acest sezon în campionatul intern.
Cu Kurt Zouma și Islam Slimani în primul 11, ardelenii nu au produs pericol la poarta adversă și au rămas în continuare la distanță mare de play-off. După fluierul final, tehnicianul italian a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi.
„Nu mă așteptam la acest joc, sunt surprins. Am făcut un meci, nu mă așteptam. A trecut ceva timp de când nu am reușit să câștigăm, deși muncim mult. Sunt dezamăgit de modul în care echipa a arătat astăzi.
E un moment foarte dificil. Sunt supărat, aceștia sunt jucătorii din vestiar. Putem schimba toți antrenorii, jucătorii sunt aceeași. Ei sunt sufletul acestei echipe. Sunt foarte dezamăgit”.
Andrea Mandorlini: „Noi inima am lăsat-o acasă”
„Am încercat, am jucat cu 3, cu 4. Cine a intrat, a dat puțin, împreună cu președintele și patronul, vom avea o discuție pentru că este important să se schimbe ceva. Eu cum am zis, am mare încrede în munca noastră.
Când ești pe teren, îți dai inima și sufletul. Noi inima am lăsat-o acasă. Dacă nu este spirit, nu ai cum să reușești. Nu mă așteptam la așa ceva. De când a început sezonul se repetă același lucru. Avem un nou moment 0. Cine merită să rămână aici rămâne, cine nu, nu.
(n. r. despre colaborarea cu Iuliu Mureșan) Îmi doream să le dedic o victorie, dar nu am reușit să o obținem. E un președinte cu o mare experiență. Pentru mine și pentru fani, este o înfrângere amară”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit digisport.ro.
