Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă

Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă

Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 10:46

Comentarii
Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă

Florinel Coman, la FCSB, şi Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Colaj Profimedia

Gigi Becali a purtat negocieri cu Florinel Coman şi Al Gharafa în perioada de Sărbători. Finanţatorul roş-albaştrilor a încercat să-l readucă pe fotbalist sub formă de împrumut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La Al Gharafa, atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro câştigă două milioane de euro, iar Becali le-a propus arabilor să-l ia sub formă de împrumut, dar el să plătească doar 700.000 de euro pentru a-l aduce.

“Dacă ăia îi dau banii, un milion, îi mai dau şi eu 6-700.000 şi să vină”, a spus Becali înainte de Crăciun. Negocierile cu Al Gharafa nu au avut însă finalitate pentru latifundiar. Al Gharafa a decilnat propunerea, lucru confirmat chiar de Gigi Becali pentru sport.ro: “Coman nu vine. Rămâne acolo pentru că nu-l lasă arabii”.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Observator
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
10:44
“E Crăciunul… nu vreau să intru în polemici”. Președintele lui Inter știe ce a vrut să facă Antonio Conte
10:28
A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi
10:10
Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb
9:51
Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: “Am fi putut mai mult”
9:33
Victor Angelescu, verdict tranșant pentru Louis Munteanu: “La Rapid, FCSB sau Dinamo nu mai intrai pe stadion”
9:05
Radu Drăgușin, subiect de discuție în Italia după revenirea sa pe teren: “E legat de un posibil transfer”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 4 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” 5 Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” 6 “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”