Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă - Antena Sport

Gigi Becali a purtat negocieri cu Florinel Coman şi Al Gharafa în perioada de Sărbători. Finanţatorul roş-albaştrilor a încercat să-l readucă pe fotbalist sub formă de împrumut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La Al Gharafa, atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro câştigă două milioane de euro, iar Becali le-a propus arabilor să-l ia sub formă de împrumut, dar el să plătească doar 700.000 de euro pentru a-l aduce.

“Dacă ăia îi dau banii, un milion, îi mai dau şi eu 6-700.000 şi să vină”, a spus Becali înainte de Crăciun. Negocierile cu Al Gharafa nu au avut însă finalitate pentru latifundiar. Al Gharafa a decilnat propunerea, lucru confirmat chiar de Gigi Becali pentru sport.ro: “Coman nu vine. Rămâne acolo pentru că nu-l lasă arabii”.