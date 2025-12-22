Revine Florinel Coman la FSCB? Gigi Becali: "Îi dau şi eu 700.000 de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va purta negocieri cu Florinel Coman în perioada de Sărbători. Finanţatorul roş-albaştrilor a explicat scenariul în care “Mbappe” poate reveni la campioana României.

La Al Gharafa, atacantul de 27 de ani cotat la 5 milioane de euro câştigă două milioane de euro, iar Becali susţine că dacă arabii îi plătesc jumătate din această sumă, va pune şi FCSB 700.000 de euro pentru a-l aduce.

Gigi Becali vrea să-l aducă pe Florinel Coman la FCSB

“Transferurile…o să le vedeţi. O să vină trei, am zis că vor fi cinci. Experimentele vor fi toată viaţa la mine. Vii la Becali, te pune acolo să vedem dacă eşti bun, hai, afară, vine altul.

(N.r. Despre Kevin Ciubotaru) Eu am vorbit cu taică-su, am contractul semnat, vorbim după meci. A vorbit el, a zis că nu vine la FCSB, le răspund din respect. După nu l-am mai sunat nici eu pe taică-su.

Nu ştiu nimic de Florinel Coman, o să vorbesc cu el. Dacă ăia îi dau banii, un milion, îi mai dau şi eu 6-700.000 şi să vină”, a spus Becali.