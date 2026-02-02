S-a aflat ce fotbalist este pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB: "Se interesează de el" - Antena Sport

Gigi Becali caută să întârească FCSB în lupta pentru accderea în play-off. Acum s-a aflat un alt nume aflat pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB. Este vorba de Marian Huja (26 de ani), fundașul central de picior stâng plecat de la Petrolul Ploiești în vară.

Presa poloneză anunţă că FCSB se interesează de Marian Huja (26 de ani), fotbalist aflat acum sub contract cu Pogon Szczecin. “Am aflat că FCSB, cel mai de succes club din România, controlată de milionarul controversat Gigi Becali, este interesată de Marian Huja. Dacă s-ar materializa transferul, ar însemna o revenire pentru Huja în campionatul în care a excelat.

Huja mai are însă o opțiune. Este vorba de un club din China, care și-a manifestat și el interesul. Există timp pentru un acord, având în vedere că fereastra de mercato din România se încheie pe 9 februarie, iar cea din China la finalul lunii”, a scris Goal.

Gigi Becali îl vrea şi pe Denis Drăguş

Gigi Becali a anunţat care e jucătorul român pe care ar fi dispus să plătească până la 3 milioane de euro. Este vorba de Denis Drăguş, cel pe care îl consideră mai bun şi decât Dennis Man.

“Vorbesc ca principiu, ce aș reîncălzi. L-aș reîncălzi pe Drăguș, ca exemplu. El nu a fost la mine, dar aș da pe el și două-trei milioane de euro. El e fotbalist! Aș da trei milioane de euro pe Drăguș. După părerea mea, Drăguș e cel mai bun fotbalist român de la ora asta. Pot să spun, fără să se supere Man, dar e peste el.