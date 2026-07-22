Aflat lângă Andrei Nicolescu, Ionuţ Negoiţă a dat verdictul sincer despre Dinamo: „Foarte important”

Omul care a fost patron al lui Dinamo pentru mai mulţi ani, plecat însă după ce nu a reuşit mari performanţe, a vorbit despre situaţia actuală a formaţiei bucureştene.

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Fostul acţionar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că după plecarea sa echipa s-a schimbat în bine, precizând că pentru a obţine performanţe e nevoie de răbdare şi timp.

Mesajul lui Ionuţ Negoiţă după ce a prelungit parteneriatul cu Dinamo

Ionuţ Negoiţă spune că apreciază munca pe care o fac actualii conducători ai lui Dinamo, lăudând totodată progresul clubului.

„Dinamo s-a schimbat, s-a schimbat în bine. Dacă ar fi să vorbesc de cei opt ani în care am fost la Dinamo, şi eu am contribuit cu mulţi bani de acasă şi ulterior am mai pierdut vreun milion şi ceva prin insolvenţă, dar face parte din poveste şi nu-mi pare rău, pentru că mi-am asumat că acest sport are nevoie de susţinere financiară. Ca urmare, parcursul pe care-l văd e unul care dă încredere. Anul trecut chiar a fost un an reuşit, chiar dacă unele lucruri n-au putut fi bifate.

Dar pentru a construi o echipă chiar e nevoie de răbdare şi de timp, şi eu sunt optimist că lucrurile pe anul acesta vor fi, faţă de anul trecut, pe plus. Şi, bineînţeles, a juca în cupele europene e un obiectiv foarte important şi eu sper ca anul acesta să se reuşească şi, de ce nu, mi-aş dori să vin şi eu la meciuri în deplasare, adică prin Europa, să susţin echipa”, a declarat Negoiţă cu ocazia prelungirii parteneriatului de imagine dintre compania sa, Hils, şi Dinamo.