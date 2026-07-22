Raul Rusescu a spus care e singura echipă care se poate lupta la titlu cu Universitatea Craiova în acest sezon!

Raul Rusescu (38 de ani) este de părere că o singură echipă se poate lupta în acest sezon cu Universitatea Craiova pentru titlu.
Este vorba chiar de fosta lui echipă, FCSB. Atât FCSB, cât şi Universitatea Craiova au debutat cu dreptul în noul sezon al Ligii 1. Craiova a învins-o clar, acasă, cu 4-0 pe UTA. FCSB a câştigat şi ea clar, cu 2-0, cu FC Argeş.
Raul Rusescu e convins că doar FCSB se poate bate pentru titlu cu Universitatea Craiova
„La ce ne-a arătat această primă etapă și la cum văd eu fotbalul, FCSB este singura echipă care o poate detrona sezonul ăsta pe Universitatea Craiova. Este singura echipă care promite ceva și mă pot raporta la meciul cu FC Argeș, unul în condiții speciale pentru ea.
Cu accidentați, cu Joao Paulo la Cupa Mondială, cu o bancă de rezerve cvasinecunoscute, a arătat foarte bine. Atunci, în momentul în care îți revin și accidentații, mai aduci și plusvaloare cu noii jucători, rămâne singura echipă care o poate detrona pe Universitatea Craiova”, a declarat Raul Rusescu pentru gsp.ro.
Craiova are în această seară, de la 20:30, un meci foarte greu în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, cu Levski Sofia, în deplasare. Returul se va juca săptămâna viitoare, tot de la 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco.
FCSB va debuta în turul 2 preliminar al Conference League, contra letonilor de la Auda. FCSB – Auda se dispută joi, de la 20:45. Returul va avea loc cu o săptămână mai târziu, de la 19:00.
În următoarea etapă a Ligii 1, Craiova va juca un derby, contra celor de la Dinamo, în deplasare, sâmbătă, de la 20:30. FCSB va juca duminică, în deplasare, de la 20:30, contra celor de la Csikszereda.
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